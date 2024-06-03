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Президент РС БиГ заявил, что будет участвовать в ПМЭФ
Президент РС БиГ заявил, что будет участвовать в ПМЭФ - 03.06.2024, ПРАЙМ
Президент РС БиГ заявил, что будет участвовать в ПМЭФ
Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик сообщил в интервью РИА Новости, что будет участвовать в Петербургском международном... | 03.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-03T08:56+0300
2024-06-03T08:56+0300
2024-06-03T09:11+0300
экономика
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милорад додик
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БЕЛГРАД, 3 июн – ПРАЙМ. Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик сообщил в интервью РИА Новости, что будет участвовать в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) для поддержки России в условиях санкций. "Я хочу поехать туда, потому что сейчас самое время для этого. Если сейчас не можем о многом новом договариваться, то чтобы поддержать усилия России по сохранению своей экономики в условиях тяжелых и несправедливых санкций", — сказал он. Додик также выразил надежду, что ему удастся провести на полях ПМЭФ встречи с президентом России Владимиром Путиным и главой МИД РФ Сергеем Лавровым.Лидер Республики Сербской БиГ много лет подряд участвует в ПМЭФ.ПМЭФ будет проходить с 5 по 8 июня в Санкт-Петербурге. Главная тема мероприятия — "Основа многополярности – формирование новых центров роста". Она раскрывает точки приложения совместных усилий государства, бизнеса и общества для обеспечения условий устойчивого развития страны с учетом национальных приоритетов. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.
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пмэф-2024, милорад додик, санкции против рф
Экономика, ПМЭФ-2024, Милорад Додик, санкции против РФ
Президент РС БиГ заявил, что будет участвовать в ПМЭФ
Додик заявил, что примет участие в ПМЭФ для поддержки России в условиях санкций
БЕЛГРАД, 3 июн – ПРАЙМ. Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик сообщил в интервью РИА Новости, что будет участвовать в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) для поддержки России в условиях санкций.
"Я хочу поехать туда, потому что сейчас самое время для этого. Если сейчас не можем о многом новом договариваться, то чтобы поддержать усилия России по сохранению своей экономики в условиях тяжелых и несправедливых санкций", — сказал он.
Додик также выразил надежду, что ему удастся провести на полях ПМЭФ встречи с президентом России Владимиром Путиным и главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
Лидер Республики Сербской БиГ много лет подряд участвует в ПМЭФ.
ПМЭФ будет проходить с 5 по 8 июня в Санкт-Петербурге. Главная тема мероприятия — "Основа многополярности – формирование новых центров роста". Она раскрывает точки приложения совместных усилий государства, бизнеса и общества для обеспечения условий устойчивого развития страны с учетом национальных приоритетов.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru
в 12.00 мск.
Глава Минпромторга Египта возглавит делегацию страны на ПМЭФ