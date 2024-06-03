https://1prime.ru/20240603/dodik-848756338.html

Додик назвал преимущество личных санкций США

Додик назвал преимущество личных санкций США - 03.06.2024, ПРАЙМ

Додик назвал преимущество личных санкций США

Индивидуальные санкции США имеют свои преимущества, так как они освобождают от необходимости взаимодействия с американскими политиками, заявил агентству РИА... | 03.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-03T10:51+0300

2024-06-03T10:51+0300

2024-06-03T10:51+0300

политика

сербия

милорад додик

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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Индивидуальные санкции США имеют свои преимущества, так как они освобождают от необходимости взаимодействия с американскими политиками, заявил агентству РИА Новости президент Республики Сербской (РС БиГ) Милорад Додик."Неудобно, когда закрывают ваши счета, угрожают, требуют от стран ЕС ввести санкции против вас. Пока к ним присоединилась только Великобритания, остальные - нет, из-за наших друзей в ЕС. Но я за эти два-три года под санкциями понял, что в этом есть и преимущества. Особенно то, что они указали в этих санкциях, что граждане США не могут иметь со мной политические, деловые и другие отношения", — заметил политик.Додик подчеркнул, что теперь, находясь во главе Республики Сербской, ему не приходится обращать внимание на санкции со стороны Вашингтона.Госдепартамент США в августе 2023 года объявил о введении персональных санкций против нескольких членов правительства Республики Сербской, включая председателя парламента и главу правительства. Санкции были введены в связи с принятием закона, который делает решения Конституционного суда Боснии и Герцеговины недействительными на территории Республики Сербской.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.

https://1prime.ru/20240602/sanktsii-848746523.html

сербия

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сербия, милорад додик