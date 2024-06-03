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Назван размер пассивного дохода россиян в 2024 году - 03.06.2024, ПРАЙМ
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Назван размер пассивного дохода россиян в 2024 году
Назван размер пассивного дохода россиян в 2024 году - 03.06.2024, ПРАЙМ
Назван размер пассивного дохода россиян в 2024 году
Средний размер пассивного дохода жителей России, по данным исследования инвестиционной платформы Nibble Invest, достигает 20 тысяч рублей в месяц, сообщила... | 03.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-03T08:47+0300
2024-06-03T09:20+0300
экономика
россияне
пассивный доход
опрос
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МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Средний размер пассивного дохода жителей России, по данным исследования инвестиционной платформы Nibble Invest, достигает 20 тысяч рублей в месяц, сообщила "Газета.Ru".Эксперты выяснили, что пассивный доход регулярно получают 35% респондентов в возрасте от 18 до 60 лет. При этом 60% опрошенных мужского пола считают, что самыми выгодными с точки зрения пассивного дохода является сдача недвижимости в аренду, вложения в ценные бумаги, банковские депозиты, краудфандинг и криптовалюта. По мнению 50% опрошенных женщин, наиболее выгодным инструментом для получения дополнительного дохода являются банковские вклад с повышенными ставками.По данным исследования, средний размер пассивного дохода у мужчин составляет примерно 25-30 тысяч рублей в месяц, а у женщин — 15 тысяч рублей.Также стало известно, что 30% респондентов предпочитают тратить на повседневные расходы, 20% собирают из него финансовую подушку безопасности, 28% — откладывают его на крупные покупки, 10% — на отдых в отпуске, 8% — на обучение детей, а 4% указали другие цели.Опрос проводился в мае текущего года. В нем приняли участие 1479 россиян.
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россияне, пассивный доход, опрос
Экономика, россияне, пассивный доход, опрос
08:47 03.06.2024 (обновлено: 09:20 03.06.2024)
 
Назван размер пассивного дохода россиян в 2024 году

Nibble Invest: средний размер пассивного дохода россиян составляет 20000 рублей

© РИА Новости . Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкРоссийские рубли
Российские рубли - ПРАЙМ, 1920, 03.06.2024
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Средний размер пассивного дохода жителей России, по данным исследования инвестиционной платформы Nibble Invest, достигает 20 тысяч рублей в месяц, сообщила "Газета.Ru".
Эксперты выяснили, что пассивный доход регулярно получают 35% респондентов в возрасте от 18 до 60 лет. При этом 60% опрошенных мужского пола считают, что самыми выгодными с точки зрения пассивного дохода является сдача недвижимости в аренду, вложения в ценные бумаги, банковские депозиты, краудфандинг и криптовалюта. По мнению 50% опрошенных женщин, наиболее выгодным инструментом для получения дополнительного дохода являются банковские вклад с повышенными ставками.
По данным исследования, средний размер пассивного дохода у мужчин составляет примерно 25-30 тысяч рублей в месяц, а у женщин — 15 тысяч рублей.
Также стало известно, что 30% респондентов предпочитают тратить на повседневные расходы, 20% собирают из него финансовую подушку безопасности, 28% — откладывают его на крупные покупки, 10% — на отдых в отпуске, 8% — на обучение детей, а 4% указали другие цели.
Опрос проводился в мае текущего года. В нем приняли участие 1479 россиян.
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