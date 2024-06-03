https://1prime.ru/20240603/dokhod-848750960.html

Назван размер пассивного дохода россиян в 2024 году

Назван размер пассивного дохода россиян в 2024 году - 03.06.2024, ПРАЙМ

Назван размер пассивного дохода россиян в 2024 году

Средний размер пассивного дохода жителей России, по данным исследования инвестиционной платформы Nibble Invest, достигает 20 тысяч рублей в месяц, сообщила... | 03.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-03T08:47+0300

2024-06-03T08:47+0300

2024-06-03T09:20+0300

экономика

россияне

пассивный доход

опрос

https://cdnn.1prime.ru/img/83566/99/835669917_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_be8dd939c9a28269f6589e6640983471.jpg

МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Средний размер пассивного дохода жителей России, по данным исследования инвестиционной платформы Nibble Invest, достигает 20 тысяч рублей в месяц, сообщила "Газета.Ru".Эксперты выяснили, что пассивный доход регулярно получают 35% респондентов в возрасте от 18 до 60 лет. При этом 60% опрошенных мужского пола считают, что самыми выгодными с точки зрения пассивного дохода является сдача недвижимости в аренду, вложения в ценные бумаги, банковские депозиты, краудфандинг и криптовалюта. По мнению 50% опрошенных женщин, наиболее выгодным инструментом для получения дополнительного дохода являются банковские вклад с повышенными ставками.По данным исследования, средний размер пассивного дохода у мужчин составляет примерно 25-30 тысяч рублей в месяц, а у женщин — 15 тысяч рублей.Также стало известно, что 30% респондентов предпочитают тратить на повседневные расходы, 20% собирают из него финансовую подушку безопасности, 28% — откладывают его на крупные покупки, 10% — на отдых в отпуске, 8% — на обучение детей, а 4% указали другие цели.Опрос проводился в мае текущего года. В нем приняли участие 1479 россиян.

https://1prime.ru/20240601/otpusk-848733520.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россияне, пассивный доход, опрос