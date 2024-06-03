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Раскрыто, что ждет доллар в начале лета
Раскрыто, что ждет доллар в начале лета - 03.06.2024, ПРАЙМ
Раскрыто, что ждет доллар в начале лета
Рубль на уходящей неделе укрепился, но оснований ждать продолжения этого тренда в начале июня нет. Все будет зависеть от экономики США и геополитики, рассказал... | 03.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-03T03:03+0300
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МОСКВА, 3 июн – ПРАЙМ. Рубль на уходящей неделе укрепился, но оснований ждать продолжения этого тренда в начале июня нет. Все будет зависеть от экономики США и геополитики, рассказал агентству "Прайм" финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-канале"Падение доллара ниже 90 рублей на уходящей неделе указывало на намерения продавцов двигаться к 87,35-87,65 рубля. Они даже смогли закрепиться ниже него на четыре дня, но не смогли удержать обороны на откате. Цена опять поднялась до 90,42 рубля", - напомнил он.На предстоящей неделе участников рынка ждут важные события:- 2 июня встреча ОПЕК+, на которой ожидается продление квот на добычу нефти.- 3 июня деловая активность в производственном секторе США за апрель.- 5 июня деловая активность в секторе услуг США за апрель, месячный ВВП в России.- 6 июня заседание ЕЦБ. Ожидается снижение ставки до 4,25% годовых- 7 июня заседание ЦБ России по ключевой ставке (возможно повышение до 17% годовых). Отчет по рынку занятости в США за апрель (NFP).Многое будет зависеть от экономической ситуации в США, динамики доллара на Forexи цен на нефть. Есть риск новых западных санкций в отношении России. Однако российская экономика адаптировалась и показывает рост выше, чем развитые страны.В целом, волатильность на валютном и сырьевом рынках сохранится на среднем уровне. Для рубля ключевым ориентиром станут уровни 87,30–94,30 к доллару. Сильное закрепление выше 90 рублей может открыть дорогу к 94,30. Евро будет находиться в коридоре 94-101 рубль, а юань - в диапазоне 12,10–13,00 рубля, заключил Антонов.
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Курсы валют, курсы валют, Курс доллара к рублю ЦБ РФ, Курс доллара к рублю в реальном времени, реальный эффективный курс рубля
МОСКВА, 3 июн – ПРАЙМ. Рубль на уходящей неделе укрепился, но оснований ждать продолжения этого тренда в начале июня нет. Все будет зависеть от экономики США и геополитики, рассказал агентству "Прайм" финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.
"Падение доллара ниже 90 рублей на уходящей неделе указывало на намерения продавцов двигаться к 87,35-87,65 рубля. Они даже смогли закрепиться ниже него на четыре дня, но не смогли удержать обороны на откате. Цена опять поднялась до 90,42 рубля", - напомнил он.
На предстоящей неделе участников рынка ждут важные события:
- 2 июня встреча ОПЕК+, на которой ожидается продление квот на добычу нефти.
- 3 июня деловая активность в производственном секторе США за апрель.
- 5 июня деловая активность в секторе услуг США за апрель, месячный ВВП в России.
- 6 июня заседание ЕЦБ. Ожидается снижение ставки до 4,25% годовых
- 7 июня заседание ЦБ России по ключевой ставке (возможно повышение до 17% годовых). Отчет по рынку занятости в США за апрель (NFP).
Многое будет зависеть от экономической ситуации в США, динамики доллара на Forexи цен на нефть. Есть риск новых западных санкций в отношении России. Однако российская экономика адаптировалась и показывает рост выше, чем развитые страны.
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В целом, волатильность на валютном и сырьевом рынках сохранится на среднем уровне. Для рубля ключевым ориентиром станут уровни 87,30–94,30 к доллару. Сильное закрепление выше 90 рублей может открыть дорогу к 94,30. Евро будет находиться в коридоре 94-101 рубль, а юань - в диапазоне 12,10–13,00 рубля, заключил Антонов.