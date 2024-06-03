https://1prime.ru/20240603/dollar-848719812.html

Раскрыто, что ждет доллар в начале лета

Раскрыто, что ждет доллар в начале лета - 03.06.2024, ПРАЙМ

Раскрыто, что ждет доллар в начале лета

Рубль на уходящей неделе укрепился, но оснований ждать продолжения этого тренда в начале июня нет. Все будет зависеть от экономики США и геополитики, рассказал... | 03.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-03T03:03+0300

2024-06-03T03:03+0300

2024-06-03T03:03+0300

курсы валют

курсы валют

курс доллара к рублю цб рф

курс доллара к рублю в реальном времени

реальный эффективный курс рубля

https://cdnn.1prime.ru/img/84143/21/841432172_0:18:3577:2030_1920x0_80_0_0_0d91ba7906f268bd59e0f179b65f3684.jpg

МОСКВА, 3 июн – ПРАЙМ. Рубль на уходящей неделе укрепился, но оснований ждать продолжения этого тренда в начале июня нет. Все будет зависеть от экономики США и геополитики, рассказал агентству "Прайм" финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-канале"Падение доллара ниже 90 рублей на уходящей неделе указывало на намерения продавцов двигаться к 87,35-87,65 рубля. Они даже смогли закрепиться ниже него на четыре дня, но не смогли удержать обороны на откате. Цена опять поднялась до 90,42 рубля", - напомнил он.На предстоящей неделе участников рынка ждут важные события:- 2 июня встреча ОПЕК+, на которой ожидается продление квот на добычу нефти.- 3 июня деловая активность в производственном секторе США за апрель.- 5 июня деловая активность в секторе услуг США за апрель, месячный ВВП в России.- 6 июня заседание ЕЦБ. Ожидается снижение ставки до 4,25% годовых- 7 июня заседание ЦБ России по ключевой ставке (возможно повышение до 17% годовых). Отчет по рынку занятости в США за апрель (NFP).Многое будет зависеть от экономической ситуации в США, динамики доллара на Forexи цен на нефть. Есть риск новых западных санкций в отношении России. Однако российская экономика адаптировалась и показывает рост выше, чем развитые страны.В целом, волатильность на валютном и сырьевом рынках сохранится на среднем уровне. Для рубля ключевым ориентиром станут уровни 87,30–94,30 к доллару. Сильное закрепление выше 90 рублей может открыть дорогу к 94,30. Евро будет находиться в коридоре 94-101 рубль, а юань - в диапазоне 12,10–13,00 рубля, заключил Антонов.

https://1prime.ru/20240531/sberbank-848696705.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

курсы валют, курсы валют, курс доллара к рублю цб рф, курс доллара к рублю в реальном времени, реальный эффективный курс рубля