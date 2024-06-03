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Финансист предрек падение доллара ниже четырехмесячного минимума
Финансист предрек падение доллара ниже четырехмесячного минимума - 03.06.2024, ПРАЙМ
Финансист предрек падение доллара ниже четырехмесячного минимума
Курс американской валюты на текущей неделе может упасть ниже минимума за четыре месяца — до 88,25 рубля, заявил "Газете.Ru" эксперт по фондовому рынку "БКС Мир... | 03.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-03T16:54+0300
2024-06-03T16:54+0300
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МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Курс американской валюты на текущей неделе может упасть ниже минимума за четыре месяца — до 88,25 рубля, заявил "Газете.Ru" эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.По его мнению, очередная волна укрепления российской валюты может прийти на фоне сохраняющихся проблем с оплатой импорта, приводящих к снижению спроса на него и, следовательно, на инвалюту. Бабин также считает, что влияние оказывают сообщения, что государства-члены "Большой семерки" и Евросоюза ведут дискуссии по поводу введения ограничений против банков, которые пользуются Системой передачи финансовых сообщений ЦБ РФ (СПФС) — российским аналогом SWIFT.Эксперт выразил мнение, что перечисленные выше факторы могут в частности затруднить оплату поставляемых в Россию товаров, а это, в сою очередь, негативно скажется на курсе доллара. Он полагает, что курс американской валюты составит 88-90 рублей на текущей неделе.
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доллар, курсы валют
Экономика, доллар, курсы валют
Финансист предрек падение доллара ниже четырехмесячного минимума
"Газета.Ru": финансист Бабин предрек снижение курса доллара до 88,25 рубля
МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ.
Курс американской валюты на текущей неделе может упасть ниже минимума за четыре месяца — до 88,25 рубля, заявил "Газете.Ru"
эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.
По его мнению, очередная волна укрепления российской валюты может прийти на фоне сохраняющихся проблем с оплатой импорта, приводящих к снижению спроса на него и, следовательно, на инвалюту. Бабин также считает, что влияние оказывают сообщения, что государства-члены "Большой семерки" и Евросоюза ведут дискуссии по поводу введения ограничений против банков, которые пользуются Системой передачи финансовых сообщений ЦБ РФ (СПФС) — российским аналогом SWIFT.
Эксперт выразил мнение, что перечисленные выше факторы могут в частности затруднить оплату поставляемых в Россию товаров, а это, в сою очередь, негативно скажется на курсе доллара. Он полагает, что курс американской валюты составит 88-90 рублей на текущей неделе.
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