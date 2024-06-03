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Египет направил в Минсельхоз проект логистического хаба для хранения зерна

Египет направил в Минсельхоз проект логистического хаба для хранения зерна - 03.06.2024, ПРАЙМ

Египет направил в Минсельхоз проект логистического хаба для хранения зерна

Египет отправил в министерство сельского хозяйства России исследование по проекту создания логистического хаба для хранения зерна, заявил РИА Новости министр... | 03.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-03T09:03+0300

2024-06-03T09:03+0300

2024-06-03T09:10+0300

россия

египет

минсельхоз

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КАИР, 3 июн - ПРАЙМ. Египет отправил в министерство сельского хозяйства России исследование по проекту создания логистического хаба для хранения зерна, заявил РИА Новости министр торговли и промышленности Египта Ахмед Самир."Недавно между египетской и российской сторонами состоялось обсуждение с целью изучения возможности создания в одном из районов Порт-Саида, Думьята или Сохны логистического хаба для хранения зерна и создания заводов обрабатывающей промышленности", - сказал Самир.По его словам, одна из крупнейших египетских компаний в настоящее время проводит предварительное технико-экономическое обоснование проекта."Исследование было отправлено в российское министерство сельского хозяйства через дипломатические каналы", - добавил египетский министр.В феврале в египетском министерстве снабжения и внутренней торговли сообщили РИА Новости, что страны провели несколько встреч, на которых обсуждалась возможность создания российского логистического распределительного центра пшеницы в экономической зоне Суэцкого канала. Ранее, в августе 2023 года, главное управление по поставкам товаров при этом министерстве подтвердило возможность экспорта российской пшеницы из Египта в соседние страны, если Москва создаст такой центр в этом регионе.

египет

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россия, египет, минсельхоз