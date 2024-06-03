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Египет направил в Минсельхоз проект логистического хаба для хранения зерна - 03.06.2024, ПРАЙМ
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Египет направил в Минсельхоз проект логистического хаба для хранения зерна
Египет направил в Минсельхоз проект логистического хаба для хранения зерна - 03.06.2024, ПРАЙМ
Египет направил в Минсельхоз проект логистического хаба для хранения зерна
Египет отправил в министерство сельского хозяйства России исследование по проекту создания логистического хаба для хранения зерна, заявил РИА Новости министр... | 03.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-03T09:03+0300
2024-06-03T09:10+0300
россия
египет
минсельхоз
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КАИР, 3 июн - ПРАЙМ. Египет отправил в министерство сельского хозяйства России исследование по проекту создания логистического хаба для хранения зерна, заявил РИА Новости министр торговли и промышленности Египта Ахмед Самир."Недавно между египетской и российской сторонами состоялось обсуждение с целью изучения возможности создания в одном из районов Порт-Саида, Думьята или Сохны логистического хаба для хранения зерна и создания заводов обрабатывающей промышленности", - сказал Самир.По его словам, одна из крупнейших египетских компаний в настоящее время проводит предварительное технико-экономическое обоснование проекта."Исследование было отправлено в российское министерство сельского хозяйства через дипломатические каналы", - добавил египетский министр.В феврале в египетском министерстве снабжения и внутренней торговли сообщили РИА Новости, что страны провели несколько встреч, на которых обсуждалась возможность создания российского логистического распределительного центра пшеницы в экономической зоне Суэцкого канала. Ранее, в августе 2023 года, главное управление по поставкам товаров при этом министерстве подтвердило возможность экспорта российской пшеницы из Египта в соседние страны, если Москва создаст такой центр в этом регионе.
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россия, египет, минсельхоз
РОССИЯ, ЕГИПЕТ, Минсельхоз
09:03 03.06.2024 (обновлено: 09:10 03.06.2024)
 
Египет направил в Минсельхоз проект логистического хаба для хранения зерна

Египет направил в Минсельхоз РФ исследование по проекту хаба для хранения зерна

© РИА Новости . Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкУборка пшеницы на поле
Уборка пшеницы на поле - ПРАЙМ, 1920, 03.06.2024
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
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КАИР, 3 июн - ПРАЙМ. Египет отправил в министерство сельского хозяйства России исследование по проекту создания логистического хаба для хранения зерна, заявил РИА Новости министр торговли и промышленности Египта Ахмед Самир.
"Недавно между египетской и российской сторонами состоялось обсуждение с целью изучения возможности создания в одном из районов Порт-Саида, Думьята или Сохны логистического хаба для хранения зерна и создания заводов обрабатывающей промышленности", - сказал Самир.
По его словам, одна из крупнейших египетских компаний в настоящее время проводит предварительное технико-экономическое обоснование проекта.
"Исследование было отправлено в российское министерство сельского хозяйства через дипломатические каналы", - добавил египетский министр.
В феврале в египетском министерстве снабжения и внутренней торговли сообщили РИА Новости, что страны провели несколько встреч, на которых обсуждалась возможность создания российского логистического распределительного центра пшеницы в экономической зоне Суэцкого канала. Ранее, в августе 2023 года, главное управление по поставкам товаров при этом министерстве подтвердило возможность экспорта российской пшеницы из Египта в соседние страны, если Москва создаст такой центр в этом регионе.
 
РОССИЯЕГИПЕТМинсельхоз
 
 
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