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Экспорт рыбопродукции из Приморья в Китай снизился на 5,9 процента

Экспорт рыбопродукции из Приморья в Китай снизился на 5,9 процента - 03.06.2024, ПРАЙМ

Экспорт рыбопродукции из Приморья в Китай снизился на 5,9 процента

Объем экспорта рыбопродукции из Приморья в Китай в январе-мае 2024 года составил 340,7 тысячи тонн, что на 5,9% меньше, чем в аналогичный период прошлого года,... | 03.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-03T09:08+0300

2024-06-03T09:08+0300

2024-06-03T09:08+0300

экономика

экспорт рыбы

китай

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ВЛАДИВОСТОК, 3 июня – ПРАЙМ. Объем экспорта рыбопродукции из Приморья в Китай в январе-мае 2024 года составил 340,7 тысячи тонн, что на 5,9% меньше, чем в аналогичный период прошлого года, сообщает Приморское территориальное управление Росрыболовства. Отмечается, что в отчетный период специалисты территориального управления проконтролировали легальность 1 743 экспортных партий добытой на Дальнем Востоке рыбопродукции, предназначенных для экспорта в Китай. "Общий вес проконтролированной и оформленной на экспорт рыбопродукции за январь - май 2024 года составил 340,758 тысячи тонн, в том числе в мае – 36,763 тысячи тонн. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года, когда было экспортировано 362,015 тысячи тонн, в том числе в мае – 43,203 тысячи тонн, объем экспорта за первые пять месяцев этого года снизился на 5,9%", - говорится в сообщении. По данным теруправления, наибольший объем поставок пришелся на минтай – 256,4 тысячи тонн, сельдь – 62,1 тысячи тонн и крабы – почти 14 тысяч тонн. Также в Поднебесную было экспортировано 7,2 тысячи тонн тихоокеанских лососей.

https://1prime.ru/20240527/ryba-848547934.html

китай

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экспорт рыбы, китай