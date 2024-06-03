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ВТБ ожидает в этом году новый рекорд продаж электромобилей

ВТБ ожидает в этом году новый рекорд продаж электромобилей - 03.06.2024, ПРАЙМ

ВТБ ожидает в этом году новый рекорд продаж электромобилей

ВТБ прогнозирует новый рекорд продаж электромобилей в России в 2024 году - ожидает роста продаж на 63%, до 40 тысяч автомобилей, сообщила пресс-служба кредитной | 03.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-03T14:09+0300

2024-06-03T14:09+0300

2024-06-03T14:09+0300

электрокар

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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. ВТБ прогнозирует новый рекорд продаж электромобилей в России в 2024 году - ожидает роста продаж на 63%, до 40 тысяч автомобилей, сообщила пресс-служба кредитной организации. "В 2024 году продажи электромобилей в России поставят новый рекорд… Учитывая текущие темпы спроса и планируемое двукратное увеличение сети и количества регионов с "быстрыми" зарядками в целом по итогам года ВТБ прогнозирует рост продаж на 63% - до 40 тысяч штук", - сообщила пресс-служба ВТБ. Основными факторами роста, по мнению аналитиков кредитной организации, станут расширение модельного ряда, комплексная поддержка автовладельцев и развитие инфраструктуры. Они отметили, что за 5 месяцев текущего года в России было продано примерно 11 тысяч машин на электротяге, что почти в четыре раза превышает прошлогодний результат. При этом отмечается, что сокращение темпов роста по сравнению с 2023 годом будет связано, с одной стороны, с насыщением рынка, а с другой - со все еще низкой долей электрокаров среднего ценового сегмента. Аналитики напомнили, что по итогам 2023 года продажи электрокаров в стране увеличились более чем в 8 раз - до 24,4 тысячи штук, за прошлый год на отечественном рынке официально появилось 16 новых моделей, не считая гибридов. В числе мер поддержки электродвижения со стороны государства они обратили внимание, в частности, на увеличение максимальной скидки для физлиц на покупку электрокаров по госпрограмме с 625 до 925 тысяч рублей и на возможность до конца 2024 года владельцев электромобилей бесплатно ездить по платным федеральным трассам, а в некоторых регионах РФ - освобождение от уплаты транспортного налога и парковки.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

электрокар