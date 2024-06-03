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Раскрыто, сколько будет стоить Финлянии отказ от "русских" железных дорог

Раскрыто, сколько будет стоить Финлянии отказ от "русских" железных дорог - 03.06.2024, ПРАЙМ

Раскрыто, сколько будет стоить Финлянии отказ от "русских" железных дорог

Перешивка железнодорожной колеи c русского стандарта ширины на европейский обойдется Финляндии в 14-18,5 миллиарда евро, подсчитал для РИА Новости президент... | 03.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-03T15:47+0300

2024-06-03T15:47+0300

2024-06-03T15:47+0300

россия

финляндия

железная дорога

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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Перешивка железнодорожной колеи c русского стандарта ширины на европейский обойдется Финляндии в 14-18,5 миллиарда евро, подсчитал для РИА Новости президент российского Национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры Павел Иванкин. Железнодорожная колея российского стандарта составляет 1520 миллиметров, европейского - 1435 миллиметров. В Финляндии ширина колеи 1524 миллиметра. Такая же была в царской России и существовала примерно до 1970-х годов, поэтому она и называется "русская". Министр транспорта и связи Финляндии Лулу Ранне в интервью общественному вещателю Yle в мае сообщала, что Финляндия рассматривает возможность перехода c русского стандарта ширины железнодорожной колеи на европейский. "Стоимость работ по перешивке колеи в Финляндии составит от 14 до 18,5 миллиарда евро", - сообщил Иванкин. По его подсчетам, срок проведения работ может составить от двух до четырех лет в зависимости от финансирования и решения технических вопросов. Ранне говорила тогда в интервью, что Финляндия изучит, в какой срок, с помощью каких технологий и на какие средства можно было бы поэтапно перейти на европейскую ширину колеи. По ее мнению, переход с колеи "царских времен" на европейский стандарт будет важен с точки зрения безопасности поставок и окажет положительное влияние на Финляндию. Еврокомиссия в 2022 году предложила Финляндии построить новые железнодорожные пути в соответствии с европейским стандартом. Министр сказала, что тогда был сделан вывод, что еще не время, да и денег тоже нет, но за последние пару лет мир сильно изменился.

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россия, финляндия, железная дорога