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Правительство внесло в ГД проект об исполнении бюджета ФОМС с профицитом
Правительство внесло в ГД проект об исполнении бюджета ФОМС с профицитом - 03.06.2024, ПРАЙМ
Правительство внесло в ГД проект об исполнении бюджета ФОМС с профицитом
Правительство внесло в Госдуму законопроект об исполнении бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) за прошлый год с профицитом в | 03.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-03T14:51+0300
2024-06-03T14:51+0300
2024-06-03T14:51+0300
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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Правительство внесло в Госдуму законопроект об исполнении бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) за прошлый год с профицитом в 104,773 миллиарда рублей. Документ предусматривает утверждение отчета об исполнении бюджета ФОМС за предыдущий год по доходам в сумме 3 триллиона 290,686 миллиарда рублей, по расходам – 3 триллиона 185,913 миллиарда. "Несмотря на сложную экономическую ситуацию и возросшее санкционное давление, фактические доходы бюджета Фонда получены с превышением прогнозируемого объема, что обеспечило выполнение всех принятых на 2023 год социальных обязательств", - сказано в пояснительной записке к документу. В 2023 году доходы бюджета ФОМС по сравнению с 2022 годом увеличились на 371 миллиард 271,2 миллиона рублей, или на 12,7%, а расходы - на 388 миллиарда 854,2 миллиона рублей, или на 13,9%. Из федерального бюджета в бюджет фонда были предоставлены межбюджетные трансферты в размере 428 миллиарда 928,2 миллиона рублей (99,9% от утвержденного объема). А размер межбюджетных трансфертов, переданных бюджету Фонда пенсионного и социального страхования РФ в соответствие с заявками, представленными в ФОМС, на оплату родового сертификата и на осуществление специальной социальной выплаты медицинским работникам составил 87 миллиардов 651,3 миллиона рублей.
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бюджет, правительство рф, бюджет фомс
Экономика, бюджет, Правительство РФ, бюджет ФОМС
Правительство внесло в ГД проект об исполнении бюджета ФОМС с профицитом
Кабмин внес в Госдуму проект об исполнении бюджета ФОМС в 2023 году с профицитом
МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Правительство внесло в Госдуму законопроект об исполнении бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) за прошлый год с профицитом в 104,773 миллиарда рублей.
Документ предусматривает утверждение отчета об исполнении бюджета ФОМС за предыдущий год по доходам в сумме 3 триллиона 290,686 миллиарда рублей, по расходам – 3 триллиона 185,913 миллиарда.
"Несмотря на сложную экономическую ситуацию и возросшее санкционное давление, фактические доходы бюджета Фонда получены с превышением прогнозируемого объема, что обеспечило выполнение всех принятых на 2023 год социальных обязательств", - сказано в пояснительной записке к документу.
В 2023 году доходы бюджета ФОМС по сравнению с 2022 годом увеличились на 371 миллиард 271,2 миллиона рублей, или на 12,7%, а расходы - на 388 миллиарда 854,2 миллиона рублей, или на 13,9%.
Из федерального бюджета в бюджет фонда были предоставлены межбюджетные трансферты в размере 428 миллиарда 928,2 миллиона рублей (99,9% от утвержденного объема). А размер межбюджетных трансфертов, переданных бюджету Фонда пенсионного и социального страхования РФ в соответствие с заявками, представленными в ФОМС, на оплату родового сертификата и на осуществление специальной социальной выплаты медицинским работникам составил 87 миллиардов 651,3 миллиона рублей.
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