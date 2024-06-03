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СМИ раскрыли причину затягивания переговоров с Китаем по "Силе Сибири-2" - 03.06.2024, ПРАЙМ
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СМИ раскрыли причину затягивания переговоров с Китаем по "Силе Сибири-2"
СМИ раскрыли причину затягивания переговоров с Китаем по "Силе Сибири-2" - 03.06.2024, ПРАЙМ
СМИ раскрыли причину затягивания переговоров с Китаем по "Силе Сибири-2"
Переговоры между Россией и Китаем по "Силе Сибири-2" затягиваются из-за требования Пекина закупать российский природный газ по внутрироссийской цене, передает... | 03.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-03T10:07+0300
2024-06-03T10:28+0300
россия
китай
газ
энергетика
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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Переговоры между Россией и Китаем по "Силе Сибири-2" затягиваются из-за требования Пекина закупать российский природный газ по внутрироссийской цене, передает издание Financial Times.Согласно газете, Китай не собирается уступать в этом вопросе и не хочет переплачивать за газ. Еще одной причиной задержки является нежелание Китая закупать большое количество топлива по этому газопроводу.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПланируемый объем китайского импорта составляет всего лишь небольшую часть годовой мощности газопровода, что ослабляет перспективы окончательного соглашения."Сила Сибири 2" - проект поставок газа из России через Монголию в Китай на 50 миллиардов кубометров в год. В начале 2022 года были подписаны протокол результатов рассмотрения технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта строительства и договор на выполнение проектно-изыскательских работ, а также план деятельности совместной рабочей группы правительства Монголии и "Газпрома" на 2022–2024 годы.
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россия, китай, газ
РОССИЯ, КИТАЙ, Газ, Энергетика
10:07 03.06.2024 (обновлено: 10:28 03.06.2024)
 
СМИ раскрыли причину затягивания переговоров с Китаем по "Силе Сибири-2"

FT: Китай требует поставок газа по "Силе Сибири-2" по внутрироссийским ценам

© Фото : ПАО «Газпром»Газопровод «Сила Сибири»
Газопровод «Сила Сибири» - ПРАЙМ, 1920, 03.06.2024
© Фото : ПАО «Газпром»
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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Переговоры между Россией и Китаем по "Силе Сибири-2" затягиваются из-за требования Пекина закупать российский природный газ по внутрироссийской цене, передает издание Financial Times.
Согласно газете, Китай не собирается уступать в этом вопросе и не хочет переплачивать за газ. Еще одной причиной задержки является нежелание Китая закупать большое количество топлива по этому газопроводу.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
Планируемый объем китайского импорта составляет всего лишь небольшую часть годовой мощности газопровода, что ослабляет перспективы окончательного соглашения.
"Сила Сибири 2" - проект поставок газа из России через Монголию в Китай на 50 миллиардов кубометров в год. В начале 2022 года были подписаны протокол результатов рассмотрения технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта строительства и договор на выполнение проектно-изыскательских работ, а также план деятельности совместной рабочей группы правительства Монголии и "Газпрома" на 2022–2024 годы.
Газопровод «Сила Сибири» - ПРАЙМ, 1920, 13.05.2024
"Газпром" нарастил поставки газа по "Силе Сибири" на 37,4 процента
13 мая, 17:13
 
ЭнергетикаРОССИЯКИТАЙГаз
 
 
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