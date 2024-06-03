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СМИ раскрыли причину затягивания переговоров с Китаем по "Силе Сибири-2"
СМИ раскрыли причину затягивания переговоров с Китаем по "Силе Сибири-2" - 03.06.2024, ПРАЙМ
СМИ раскрыли причину затягивания переговоров с Китаем по "Силе Сибири-2"
Переговоры между Россией и Китаем по "Силе Сибири-2" затягиваются из-за требования Пекина закупать российский природный газ по внутрироссийской цене, передает... | 03.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-03T10:07+0300
2024-06-03T10:07+0300
2024-06-03T10:28+0300
россия
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газ
энергетика
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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Переговоры между Россией и Китаем по "Силе Сибири-2" затягиваются из-за требования Пекина закупать российский природный газ по внутрироссийской цене, передает издание Financial Times.Согласно газете, Китай не собирается уступать в этом вопросе и не хочет переплачивать за газ. Еще одной причиной задержки является нежелание Китая закупать большое количество топлива по этому газопроводу.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПланируемый объем китайского импорта составляет всего лишь небольшую часть годовой мощности газопровода, что ослабляет перспективы окончательного соглашения."Сила Сибири 2" - проект поставок газа из России через Монголию в Китай на 50 миллиардов кубометров в год. В начале 2022 года были подписаны протокол результатов рассмотрения технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта строительства и договор на выполнение проектно-изыскательских работ, а также план деятельности совместной рабочей группы правительства Монголии и "Газпрома" на 2022–2024 годы.
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россия, китай, газ
РОССИЯ, КИТАЙ, Газ, Энергетика
СМИ раскрыли причину затягивания переговоров с Китаем по "Силе Сибири-2"
FT: Китай требует поставок газа по "Силе Сибири-2" по внутрироссийским ценам
МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ.
Переговоры между Россией и Китаем по "Силе Сибири-2" затягиваются из-за требования Пекина закупать российский природный газ по внутрироссийской цене, передает
издание Financial Times.
Согласно газете, Китай не собирается уступать в этом вопросе и не хочет переплачивать за газ. Еще одной причиной задержки является нежелание Китая закупать большое количество топлива по этому газопроводу.
Планируемый объем китайского импорта составляет всего лишь небольшую часть годовой мощности газопровода, что ослабляет перспективы окончательного соглашения.
"Сила Сибири 2" - проект поставок газа из России через Монголию в Китай на 50 миллиардов кубометров в год. В начале 2022 года были подписаны протокол результатов рассмотрения технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта строительства и договор на выполнение проектно-изыскательских работ, а также план деятельности совместной рабочей группы правительства Монголии и "Газпрома" на 2022–2024 годы.
"Газпром" нарастил поставки газа по "Силе Сибири" на 37,4 процента