https://1prime.ru/20240603/gaz-848754484.html

СМИ раскрыли причину затягивания переговоров с Китаем по "Силе Сибири-2"

СМИ раскрыли причину затягивания переговоров с Китаем по "Силе Сибири-2" - 03.06.2024, ПРАЙМ

СМИ раскрыли причину затягивания переговоров с Китаем по "Силе Сибири-2"

Переговоры между Россией и Китаем по "Силе Сибири-2" затягиваются из-за требования Пекина закупать российский природный газ по внутрироссийской цене, передает... | 03.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-03T10:07+0300

2024-06-03T10:07+0300

2024-06-03T10:28+0300

россия

китай

газ

энергетика

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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Переговоры между Россией и Китаем по "Силе Сибири-2" затягиваются из-за требования Пекина закупать российский природный газ по внутрироссийской цене, передает издание Financial Times.Согласно газете, Китай не собирается уступать в этом вопросе и не хочет переплачивать за газ. Еще одной причиной задержки является нежелание Китая закупать большое количество топлива по этому газопроводу.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПланируемый объем китайского импорта составляет всего лишь небольшую часть годовой мощности газопровода, что ослабляет перспективы окончательного соглашения."Сила Сибири 2" - проект поставок газа из России через Монголию в Китай на 50 миллиардов кубометров в год. В начале 2022 года были подписаны протокол результатов рассмотрения технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта строительства и договор на выполнение проектно-изыскательских работ, а также план деятельности совместной рабочей группы правительства Монголии и "Газпрома" на 2022–2024 годы.

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россия, китай, газ