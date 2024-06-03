https://1prime.ru/20240603/gaz-848756612.html

Затишье перед бурей. Европа зря кричала о независимости от российского газа

Затишье перед бурей. Европа зря кричала о независимости от российского газа - 03.06.2024, ПРАЙМ

Затишье перед бурей. Европа зря кричала о независимости от российского газа

Отказ от российского газа и введение новых санкций привели к деиндустриализации Европы, передает британское издание UnHerd. | 03.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-03T11:04+0300

2024-06-03T11:04+0300

2024-06-03T11:12+0300

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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Отказ от российского газа и введение новых санкций привели к деиндустриализации Европы, передает британское издание UnHerd.По мнению автора статьи, на первый взгляд кажется, что европейский газовый рынок обрел устойчивость после вызовов, связанных с началом спецоперации на Украине.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Однако при более внимательном рассмотрении становится столь же очевидным, что это может быть лишь затишьем перед следующей бурей", — заметил автор материала.Потребление газа зависит от экономического роста, и поэтому при ожидаемом восстановлении экономики ЕС потребление энергии также увеличится. В настоящее время некоторые страны уже принимают меры для обеспечения энергетической независимости, продлевая срок службы угольных электростанций и развивая альтернативные источники энергии, говорится в статье.Тем не менее, план Европы по отказу от российского газа предполагает значительное наращивание использования ресурсов, а некоторые страны все еще зависят от газа из России. Кроме того, существуют политические препятствия для полной энергетической независимости от России, заключили в издании.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ

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