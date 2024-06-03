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В Китае прокомментировали сообщения СМИ по "Силе Сибири-2"

В Китае прокомментировали сообщения СМИ по "Силе Сибири-2" - 03.06.2024, ПРАЙМ

В Китае прокомментировали сообщения СМИ по "Силе Сибири-2"

Китай готов углублять всестороннее взаимовыгодное сотрудничество с Россией, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя для журналистов... | 03.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-03T12:08+0300

2024-06-03T12:08+0300

2024-06-03T12:08+0300

энергетика

китай

россия

сила сибири 2

газ

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ПЕКИН, 3 июн – ПРАЙМ. Китай готов углублять всестороннее взаимовыгодное сотрудничество с Россией, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя для журналистов сообщения СМИ о том, что переговоры между Россией и Китаем по проекту "Сила Сибири 2" столкнулись с трудностями.Ранее издание Financial Times со ссылкой на источники сообщило, что переговоры между Китаем и Россией по "Силе Сибири 2" "зашли в тупик" из-за разногласий сторон по вопросам стоимости и объемов поставок."Мы готовы работать с Россией над реализацией важного консенсуса, достигнутого главами двух государств, и постоянно углублять всестороннее взаимовыгодное сотрудничество между двумя странами", - сказала Мао Нин на брифинге в понедельник.Дипломат подчеркнула, что поиск точек соприкосновения интересов двух стран, углубление интеграции интересов и достижение взаимных успехов является консенсусом глав двух государств.Ранее президент России Владимир Путин на пресс-конференции во время визита в Китай заявил, что Россия и Китай подтвердили заинтересованность в реализации проекта газопровода "Сила Сибири 2"."Сила Сибири 2" - проект поставок газа из России через Монголию в Китай на 50 миллиардов кубометров в год. В начале 2022 года были подписаны протокол результатов рассмотрения технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта строительства и договор на выполнение проектно-изыскательских работ, а также план деятельности совместной рабочей группы правительства Монголии и "Газпрома" на 2022–2024 годы. В марте 2023 года президент России Владимир Путин говорил, что практически все параметры по проекту согласованы.

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китай, россия, сила сибири 2, газ