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Ставка акциза на газ для производства аммиака будет 2400 руб за тыс кубов
Ставка акциза на газ для производства аммиака будет 2400 руб за тыс кубов - 03.06.2024, ПРАЙМ
Ставка акциза на газ для производства аммиака будет 2400 руб за тыс кубов
Минфин РФ предлагает установить ставку акциза на газ для производства аммиака с 1 января 2025 года в размере 2400 рублей за тысячу кубов, говорится в тексте... | 03.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-03T16:04+0300
2024-06-03T16:04+0300
2024-06-03T16:13+0300
налоги
минфин
газ
производство аммиака
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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Минфин РФ предлагает установить ставку акциза на газ для производства аммиака с 1 января 2025 года в размере 2400 рублей за тысячу кубов, говорится в тексте поправок в Налоговый кодекс."Ставка акциза на природный газ (АПГ), полученный для производства аммиака, с 1 января 2025 года принимается равной 2 400 рублей за 1000 кубических метров и признается для целей настоящей главы твердой (специфической) ставкой", - говорится в документе.В конце мая, в преддверии внесения поправок в Госдуму Минфин озвучивал предложение установить акциз для производителей азотных удобрений на приобретение газа для производства аммиака в 1200 рублей за тысячу кубов.
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минфин, газ, производство аммиака
Налоги, Минфин, Газ, производство аммиака
Ставка акциза на газ для производства аммиака будет 2400 руб за тыс кубов
Минфин РФ предлагает акциз на газ для аммиака с 1 января 2025 г в 2400 руб за тысячу кубов
МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Минфин РФ предлагает установить ставку акциза на газ для производства аммиака с 1 января 2025 года в размере 2400 рублей за тысячу кубов, говорится в тексте поправок в Налоговый кодекс.
"Ставка акциза на природный газ (АПГ), полученный для производства аммиака, с 1 января 2025 года принимается равной 2 400 рублей за 1000 кубических метров и признается для целей настоящей главы твердой (специфической) ставкой", - говорится в документе.
В конце мая, в преддверии внесения поправок в Госдуму Минфин озвучивал предложение установить акциз для производителей азотных удобрений на приобретение газа для производства аммиака в 1200 рублей за тысячу кубов.