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СМИ: государство вышло из акционеров производителя воды "Ессентуки"
СМИ: государство вышло из акционеров производителя воды "Ессентуки" - 03.06.2024, ПРАЙМ
СМИ: государство вышло из акционеров производителя воды "Ессентуки"
Государственное АО "Кавминкурортресурсы" вышло из числа акционеров "Холдинга Аква", который является единственным производителем минеральной воды "Ессентуки № 4 | 03.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-03T15:29+0300
2024-06-03T15:29+0300
2024-06-03T15:37+0300
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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Государственное АО "Кавминкурортресурсы" вышло из числа акционеров "Холдинга Аква", который является единственным производителем минеральной воды "Ессентуки № 4 и № 17" и "Нарзан", сообщает РБК.Согласно изданию, остальные 75 процентов акций "Аква Холдинга" принадлежали частной компании Aqua Investments LLC, которая стала 100-процентным владельцем после приобретения доли "Кавминкурортресурсов"."Холдинг Аква" планирует продолжить сотрудничество с "Кавминкурортресурсами", рассматривая их в качестве стратегических партнеров.Представитель АФК "Система" в свою очередь подтвердил факт сделки, при этом отметив, что она не повлияла на распределение долей акционеров Aqua Investments. Детали и сумма сделки не разглашаются, но "Холдинг Аква" намерен продолжить развивать бренды "Ессентуки" и "Нарзан" вместе с "Кавминкурортресурсами" на взаимовыгодных условиях.
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государство, производство
Экономика, государство, производство
СМИ: государство вышло из акционеров производителя воды "Ессентуки"
РБК: государство вышло из производителя воды "Ессентуки"
МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ.
Государственное АО "Кавминкурортресурсы" вышло из числа акционеров "Холдинга Аква", который является единственным производителем минеральной воды "Ессентуки № 4 и № 17" и "Нарзан", сообщает
РБК.
Согласно изданию, остальные 75 процентов акций "Аква Холдинга" принадлежали частной компании Aqua Investments LLC, которая стала 100-процентным владельцем после приобретения доли "Кавминкурортресурсов".
"Холдинг Аква" планирует продолжить сотрудничество с "Кавминкурортресурсами", рассматривая их в качестве стратегических партнеров.
Представитель АФК "Система" в свою очередь подтвердил факт сделки, при этом отметив, что она не повлияла на распределение долей акционеров Aqua Investments. Детали и сумма сделки не разглашаются, но "Холдинг Аква" намерен продолжить развивать бренды "Ессентуки" и "Нарзан" вместе с "Кавминкурортресурсами" на взаимовыгодных условиях.
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