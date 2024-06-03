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Индекс PMI обрабатывающих отраслей в России вырос до 54,4 пункта
Индекс PMI обрабатывающих отраслей в России вырос до 54,4 пункта - 03.06.2024, ПРАЙМ
Индекс PMI обрабатывающих отраслей в России вырос до 54,4 пункта
Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ в мае вырос до 54,4 пункта с 54,3 пункта в апреле, говорится в сообщении агентства S&P Global. | 03.06.2024, ПРАЙМ
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экономика
индекс pmi обрабатывающих отраслей
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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ в мае вырос до 54,4 пункта с 54,3 пункта в апреле, говорится в сообщении агентства S&P Global. "Сезонно скорректированный индекс S&P Global Russia PMI обрабатывающих отраслей составил 54,4 пункта в мае по сравнению с 54,3 пункта в апреле, что свидетельствует о резком улучшении состояния российского производственного сектора", - говорится в сообщении. Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже - на ее спад. Ранее этот индекс носил название IHS Markit PMI, однако теперь исследовательская организация Markit входит в S&P Global.
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индекс pmi обрабатывающих отраслей, россия, экономика рф
Экономика, индекс PMI обрабатывающих отраслей, РОССИЯ, экономика РФ
Индекс PMI обрабатывающих отраслей в России вырос до 54,4 пункта
S&P: индекс PMI обрабатывающих отраслей в России вырос в мае до 54,4 пункта
МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ в мае вырос до 54,4 пункта с 54,3 пункта в апреле, говорится в сообщении агентства S&P Global.
"Сезонно скорректированный индекс S&P Global Russia PMI обрабатывающих отраслей составил 54,4 пункта в мае по сравнению с 54,3 пункта в апреле, что свидетельствует о резком улучшении состояния российского производственного сектора", - говорится в сообщении.
Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже - на ее спад.
Ранее этот индекс носил название IHS Markit PMI, однако теперь исследовательская организация Markit входит в S&P Global.
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