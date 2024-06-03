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Компании из России в Египте инвестировали более четырех миллиардов долларов

Компании из России в Египте инвестировали более четырех миллиардов долларов - 03.06.2024, ПРАЙМ

Компании из России в Египте инвестировали более четырех миллиардов долларов

Работающие в Египте российские компании инвестировали около 4,7 миллиарда долларов, заявил РИА Новости министр торговли и промышленности Египта Ахмед Самир. | 03.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-03T09:37+0300

2024-06-03T09:37+0300

2024-06-03T09:38+0300

экономика

россия

египет

инвестиции

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КАИР, 3 июн - ПРАЙМ. Работающие в Египте российские компании инвестировали около 4,7 миллиарда долларов, заявил РИА Новости министр торговли и промышленности Египта Ахмед Самир. "Что касается инвестиционной стороны, то в Египте работают около 400 российских компаний, инвестиции которых оцениваются приблизительно в 4,7 миллиарда долларов в сферах туризма, строительства, промышленности и услуг", - сообщил Самир.

египет

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россия, египет, инвестиции