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Компании из России в Египте инвестировали более четырех миллиардов долларов
Компании из России в Египте инвестировали более четырех миллиардов долларов - 03.06.2024, ПРАЙМ
Компании из России в Египте инвестировали более четырех миллиардов долларов
Работающие в Египте российские компании инвестировали около 4,7 миллиарда долларов, заявил РИА Новости министр торговли и промышленности Египта Ахмед Самир. | 03.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-03T09:37+0300
2024-06-03T09:37+0300
2024-06-03T09:38+0300
экономика
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инвестиции
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КАИР, 3 июн - ПРАЙМ. Работающие в Египте российские компании инвестировали около 4,7 миллиарда долларов, заявил РИА Новости министр торговли и промышленности Египта Ахмед Самир. "Что касается инвестиционной стороны, то в Египте работают около 400 российских компаний, инвестиции которых оцениваются приблизительно в 4,7 миллиарда долларов в сферах туризма, строительства, промышленности и услуг", - сообщил Самир.
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россия, египет, инвестиции
Экономика, РОССИЯ, ЕГИПЕТ, инвестиции
Компании из России в Египте инвестировали более четырех миллиардов долларов
Самир: работающие в Египте компании из РФ инвестировали около $4,7 млрд
КАИР, 3 июн - ПРАЙМ. Работающие в Египте российские компании инвестировали около 4,7 миллиарда долларов, заявил РИА Новости министр торговли и промышленности Египта Ахмед Самир.
"Что касается инвестиционной стороны, то в Египте работают около 400 российских компаний, инвестиции которых оцениваются приблизительно в 4,7 миллиарда долларов в сферах туризма, строительства, промышленности и услуг", - сообщил Самир.