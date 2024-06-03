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Компании из России в Египте инвестировали более четырех миллиардов долларов - 03.06.2024, ПРАЙМ
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Компании из России в Египте инвестировали более четырех миллиардов долларов
Компании из России в Египте инвестировали более четырех миллиардов долларов - 03.06.2024, ПРАЙМ
Компании из России в Египте инвестировали более четырех миллиардов долларов
Работающие в Египте российские компании инвестировали около 4,7 миллиарда долларов, заявил РИА Новости министр торговли и промышленности Египта Ахмед Самир. | 03.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-03T09:37+0300
2024-06-03T09:38+0300
экономика
россия
египет
инвестиции
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КАИР, 3 июн - ПРАЙМ. Работающие в Египте российские компании инвестировали около 4,7 миллиарда долларов, заявил РИА Новости министр торговли и промышленности Египта Ахмед Самир. "Что касается инвестиционной стороны, то в Египте работают около 400 российских компаний, инвестиции которых оцениваются приблизительно в 4,7 миллиарда долларов в сферах туризма, строительства, промышленности и услуг", - сообщил Самир.
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россия, египет, инвестиции
Экономика, РОССИЯ, ЕГИПЕТ, инвестиции
09:37 03.06.2024 (обновлено: 09:38 03.06.2024)
 
Компании из России в Египте инвестировали более четырех миллиардов долларов

Самир: работающие в Египте компании из РФ инвестировали около $4,7 млрд

© Фото : Unsplash/Tienko DimaКаир, Египет
Каир, Египет - ПРАЙМ, 1920, 03.06.2024
© Фото : Unsplash/Tienko Dima
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КАИР, 3 июн - ПРАЙМ. Работающие в Египте российские компании инвестировали около 4,7 миллиарда долларов, заявил РИА Новости министр торговли и промышленности Египта Ахмед Самир.
"Что касается инвестиционной стороны, то в Египте работают около 400 российских компаний, инвестиции которых оцениваются приблизительно в 4,7 миллиарда долларов в сферах туризма, строительства, промышленности и услуг", - сообщил Самир.
 
ЭкономикаРОССИЯЕГИПЕТинвестиции
 
 
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