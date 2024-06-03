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Россияне предложили для обмена с иностранцами активы на 35 млрд рублей

Россияне предложили для обмена с иностранцами активы на 35 млрд рублей - 03.06.2024, ПРАЙМ

Россияне предложили для обмена с иностранцами активы на 35 млрд рублей

Российские инвесторы в рамках обмена замороженных активов подали более 1 миллиона заявок на 35,3 миллиарда рублей, пул предложения нерезидентам включает 2 570... | 03.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-03T09:49+0300

2024-06-03T09:49+0300

2024-06-03T11:09+0300

экономика

россия

инвесторы

замороженные российские активы

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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Российские инвесторы в рамках обмена замороженных активов подали более 1 миллиона заявок на 35,3 миллиарда рублей, пул предложения нерезидентам включает 2 570 наименований иностранных ценных бумаг, говорится в сообщении "Инвестиционной палаты" (организатор торгов в рамках обмена замороженными активами). "Инвестпалата" 8 мая завершила прием заявок на обмен от российских инвесторов и с 3 июня начинает прием заявок от нерезидентов на выкуп заблокированных иностранных ценных бумаг. Прием заявок нерезидентов продлится до 5 июля. "Всего в пул для предложения нерезидентам было включено 2 570 уникальных наименований ИЦБ (ISIN), предъявленных к выкупу российскими инвесторами – физическими лицами между 25 марта и 8 мая 2024 года в ходе первого этапа сделки. Общая стоимость ИЦБ в пуле, исходя из их начальных цен, составила 35,31 миллиарда рублей. Количество заявок, поданных российскими розничными инвесторами, превышает 1 миллион", - говорится в сообщении. В пул вошли наиболее популярные среди российских розничных инвесторов бумаг иностранных компаний, включая акции Alphabet, Tesla и Microsoft. Всего на акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов пришлось около 60% пула, на паи инвестиционных фондов (ETF) на иностранные акции – около 40%. "Инвестиционная палата" сформировала из включенных в пул иностранных ценных бумаг 100 максимально идентичных лотов, средняя стоимость лота составила 353,1 миллиона рублей. Единая стартовая ставка каждого лота равна средней стоимости лота и составляет 353,1 миллиона рублей. Покупатели-нерезиденты могут направить заявки на покупку лотов по цене не ниже стартовой ставки. Отозвать заявку они смогут только для повышения цены. После того, как организатор торгов получит от нерезидентов заявки, он определит для всех лотов единую финальную цену продажи, которая будет не ниже стартовой ставки. Таким образом, финальная цена реализации каждой иностранной ценной бумаги будет не ниже начальной цены, определенной по состоянию на закрытие торгов 22 марта 2024 года, выраженной в рублях по курсу Банка России на ту же дату. Денежные средства за проданные иностранные ценные бумаги будут переведены на счета брокеров, доверительных управляющих или управляющих компаний ПИФов для дальнейшего перечисления продавцам – физическим лицам резидентам. Непроданные иностранные бумаги не списываются со счетов депо их владельцев, а неиспользованные деньги нерезидентов возвращаются на их рублевые счета (включая счета типа "С").

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, инвесторы, замороженные российские активы