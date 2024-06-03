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ВсеИнструменты.ру намерен приобрести паи Рентал ПРО в ходе IPO фонда

ВсеИнструменты.ру намерен приобрести паи Рентал ПРО в ходе IPO фонда - 03.06.2024, ПРАЙМ

ВсеИнструменты.ру намерен приобрести паи Рентал ПРО в ходе IPO фонда

Онлайн-гипермаркет товаров для строительства и ремонта "ВсеИнструменты.ру" намерен приобрести паи фонда "Рентал ПРО" в ходе IPO фонда на Московской бирже,... | 03.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-03T15:41+0300

2024-06-03T15:41+0300

2024-06-03T15:44+0300

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МОСКВА, 3 июн – ПРАЙМ. Онлайн-гипермаркет товаров для строительства и ремонта "ВсеИнструменты.ру" намерен приобрести паи фонда "Рентал ПРО" в ходе IPO фонда на Московской бирже, сообщила в понедельник управляющая компания "А класс капитал", которая собирает заявки инвесторов до 5 июня включительно."А Класс капитал" и "ВсеИнструменты.ру" сотрудничают уже давно, и покупка паев индустриального фонда недвижимости "Рентал ПРО" – логичный шаг со стороны активного участника рынка индустриальной недвижимости, отметила УК.В пресс-службе "ВсеИнструменты.ру" подтвердили информацию и договоренности с "А класс капитал" принять участие в IPO фонда."Решение компании ВсеИнструменты.ру купить паи "Рентал ПРО" – логичный шаг в условиях, когда институциональные игроки, являющиеся ведущими участниками рынка электронной торговли, стремятся оптимизировать процесс аренды и покупки площадей на фоне сохраняющегося дефицита готовой индустриальной недвижимости", – отметил Сергей Суверов, инвестиционный стратег УК "Арикапитал"."Мне известно, что и другие институционалы, которые пока публично не говорили об этом, участвуют в сделке, чтобы получить доход выше банковских депозитов, а заодно и доступ к объектам индустриальной недвижимости", – добавил он.УК "А класс капитал", которая ожидает доходность фонда "Рентал ПРО" на уровне 22% годовых на десятилетнем горизонте, ранее сообщала, что "Рентал ПРО" уже включил в свой состав центр обработки данных (ЦОД) на севере Москвы и заключил долгосрочные договоры с крупными арендаторами, включая Ozon и Вкусвилл.Фонд позволит инвесторам получать арендный доход от этих объектов и зарабатывать за счет ротации объектов недвижимости и увеличения стоимости активов.Книга заявок на участие в IPO фонда "Рентал ПРО" открылась 27 мая. Институциональные и квалифицированные розничные инвесторы смогут подать заявки на покупку паев фонда по цене 986 рублей за штуку до 5 июня включительно, а 6 июня паи начнут торговаться на Мосбирже.

https://1prime.ru/20240522/intervyu-848377026.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рентал про, зпиф, инвестиции, недвижимость, ipo