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В России рекордными темпами растет просрочка по ипотечным кредитам

В России рекордными темпами растет просрочка по ипотечным кредитам - 03.06.2024, ПРАЙМ

В России рекордными темпами растет просрочка по ипотечным кредитам

Просрочка по рублевым ипотечным кредитам в России в апреле росла максимальными за последние несколько лет темпами – 13,5%, следует из материалов Банка России,... | 03.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-03T05:34+0300

2024-06-03T05:34+0300

2024-06-03T05:35+0300

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просрочка

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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Просрочка по рублевым ипотечным кредитам в России в апреле росла максимальными за последние несколько лет темпами – 13,5%, следует из материалов Банка России, которые проанализировало РИА Новости. Эксперты объяснили этот рекорд ускорением роста ипотечного портфеля в конце прошлого года. Согласно материалам ЦБ, по состоянию на 1 мая темп роста просроченной задолженности по ипотечным кредитам составил 13,45% в годовом выражении. Это является максимумом с 1 января 2019 года, указал начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. "Рост кредитного портфеля неизбежно сопровождается ростом просроченной задолженности. Причем темп роста кредитного портфеля (годовой рост 26,14%) почти в два раза превышает рост просроченной задолженности", - указал эксперт. Он добавил, что рост кредитного портфеля значительно ускорился – по состоянию на 1 мая 2023 года он составлял 18,69%, причем локальный максимум роста был достигнут в конце прошлого года и составил 31,0% на 1 ноября. По его словам, просрочка не успевает "созревать", новые кредиты размывают уже "созревшие" старые. "Из-за ускорения роста кредитного портфеля доля просрочки снижается, на 1 мая она за год сократилась с 0,38% до 0,34%. Можно ожидать, что в ближайшие месяцы темп роста ипотечного кредита будет замедляться, особенно в связи с завершением 1 июля программы льготной ипотеки, а темп роста просроченной задолженности продолжит расти", - отметил аналитик. В сравнении с другими розничными кредитами просрочка в ипотеке – самая низкая, добавил старший директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Владимир Тетерин. "Причина как в наличии чувствительного для ипотечного заёмщика обеспечения в виде жилья, что, безусловно, является важным мотивирующим фактором, так и в том, что отделенные от основного долга по ипотеке просроченные ипотечные платежи много меньше совокупного ипотечного портфеля, с которым они соотносятся", - пояснил эксперт. В апреле банки выдали 123,2 тысячи ипотек на 465,8 миллиарда рублей, портфель достиг 18,9 триллиона рублей.

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россия, ипотека, просрочка