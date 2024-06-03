https://1prime.ru/20240603/ipoteka-848756749.html

Выдачи ипотеки в России превысили 510 миллиардов рублей, заявили в ВТБ

Выдачи ипотеки в России превысили 510 миллиардов рублей, заявили в ВТБ - 03.06.2024, ПРАЙМ

Выдачи ипотеки в России превысили 510 миллиардов рублей, заявили в ВТБ

По оценке ВТБ, российские банки в мае выдали более 510 миллиардов рублей ипотечных кредитов - на 11% больше, чем месяцем ранее, но на 13% ниже в годовом... | 03.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-03T11:04+0300

2024-06-03T11:04+0300

2024-06-03T11:04+0300

втб

ипотека

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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. По оценке ВТБ, российские банки в мае выдали более 510 миллиардов рублей ипотечных кредитов - на 11% больше, чем месяцем ранее, но на 13% ниже в годовом выражении, сообщила пресс-служба кредитной организации. "По оценке ВТБ, в мае продажи ипотеки в России могут превысить 510 миллиардов рублей, увеличившись на 11% к апрелю текущего года и снизившись на 13% к маю прошлого года. Всего по итогам пяти месяцев заемщики получили на покупку жилья порядка 2 триллионов рублей - на 17% меньше, чем за сопоставимый период 2023 года", - сказано в сообщении. В самом ВТБ за май ипотеку оформили 27,8 тысячи клиентов более чем на 140 миллиардов рублей – это на 30% выше майских показателей 2023 года. Средний размер одного кредита составил 5 миллионов рублей, что сравнимо с прошлогодним "чеком". В целом по итогам пяти месяцев выдачи ипотеки в банке превысили 531 миллиард рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года результат вырос на 24%, что связано с увеличением спроса заемщиков банка на госпрограммы. В рамках льготных программ, спрос на которые по сравнению с прошлым годом удвоился, в январе-мае ВТБ провел 70% сделок от общего их числа. Чаще всего клиенты выбирали семейную ипотеку. По ней с начала года банк провел 37,8 тысячи сделок на 212 миллиардов рублей. На втором месте по популярности - ипотека на жилье в новостройках, которую оформили около 26,4 тысячи заемщиков на 109,2 миллиарда рублей. Топ-3 замыкает IT-ипотека (7,7 тысячи сделок на 74 миллиарда рублей). "После апрельского замедления в мае рынок ипотеки снова перешел к фазе роста, что во многом связано с завершением господдержки-2020 со ставкой 8%. Значительное число заемщиков решили поскорее выйти на сделку, чтобы успеть купить квартиру в новостройке на льготных условиях. По нашей оценке, в мае рыночные продажи по этой программе составят порядка 110 миллиардов рублей", - прокомментировал начальник управления "Ипотечное кредитование" ВТБ Сергей Бабин, его слова приводятся в сообщении. При этом он прогнозирует, что настоящий всплеск выдачи ипотеки под 8% может быть зафиксирован в июне. "По нашей оценке, в этот месяц продажи по господдержке-2020 могут увеличиться почти на 30% к майским значениям. После 1 июля динамика программы будет зависеть от решения правительства по ее дальнейшему развитию. Скорее всего, она станет более адресной, что повлияет на спрос населения и, следовательно, объемы выдач", - заключил Бабин.

https://1prime.ru/20240530/zhile-848666827.html

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втб, ипотека