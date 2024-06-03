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Эксперт раскрыл, что изменится в правительстве Египта

Эксперт раскрыл, что изменится в правительстве Египта - 03.06.2024, ПРАЙМ

Эксперт раскрыл, что изменится в правительстве Египта

Изменения в правительстве Египта затронут в первую очередь министерства, связанные с экономикой, стране требуются креативные и практичные люди во власти, заявил | 03.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-03T20:03+0300

2024-06-03T20:03+0300

2024-06-03T20:03+0300

египет

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КАИР, 3 июн — ПРАЙМ. Изменения в правительстве Египта затронут в первую очередь министерства, связанные с экономикой, стране требуются креативные и практичные люди во власти, заявил РИА Новости египетский эксперт в сфере экономики Ваиль ан-Наххас. 3 июня канцелярия президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси сообщила, что правительство страны подало в отставку, египетский лидер поручил премьер-министру Мустафе Мадбули сформировать новый кабинет министров. "Решение президента Египта о формировании нового правительства представляет собой положительный момент и посылает обнадеживающие сигналы египетской улице и международному сообществу. В первую очередь изменения затронут министерства, занимающиеся экономикой", - считает ан-Наххас. Эксперт отметил, что экономические перемены должны облегчить работу финансовых учреждений в стране. По его мнению, премьеру Мадбули следует избежать приглашения бизнесменов в новое правительство Египта. "Нам не нужны академики, эксперты или просто служащие, получающие и исполняющие поручения. Нам нужны креативные личности с идеями по выходу из ситуации и практичные люди, которые знают проекты бизнесменов, а не бизнесмены", - сказал ан-Наххас. Он добавил, что Египет столкнулся с трудными вызовами, но стране "нужны перемены в политике и идеях и использование каждого ресурса". В декабре 2023 года 69-летний ас-Сиси одержал уверенную победу на президентских выборах, набрав 89,6% голосов. Его новый - третий - срок официально начался 3 апреля. На посту президента он будет находиться до 2030 года. Мадбули занимает должность премьер-министра с 2018 года. Ас-Сиси был избран президентом Египта после победы на выборах в 2014 году, которые состоялись спустя год после отстранения от власти Мухаммеда Мурси и исламистской организации "Братья-мусульмане"*. В 2018 году ас-Сиси был переизбран на второй срок. В апреле 2019 года в Египте состоялся референдум, по итогам которого были приняты поправки, предоставившие ас-Сиси возможность баллотироваться на новый срок и увеличившие срок президентских полномочий с четырех до шести лет.*запрещена в РФ как террористическая

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египет