https://1prime.ru/20240603/kaspersky-848749347.html

В Kaspersky дали совет по выбору паролей

В Kaspersky дали совет по выбору паролей - 03.06.2024, ПРАЙМ

В Kaspersky дали совет по выбору паролей

Вопрос надежности и одновременной уникальности паролей на ресурсах в интернете и в то же время их запоминаемости можно решить очень просто - к наименованию... | 03.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-03T06:49+0300

2024-06-03T06:49+0300

2024-06-03T06:50+0300

лаборатория касперского

пароль

рекомендация

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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Вопрос надежности и одновременной уникальности паролей на ресурсах в интернете и в то же время их запоминаемости можно решить очень просто - к наименованию ресурса добавлять известное только самому пользователю слово из детства, рассказал в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ-2024 главный эксперт "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов. "При создании пароля можно использовать название самого ресурса и какое-то одному пользователю известное слово - обычно есть какая-то фраза, которую, например, помнишь со школы. Его надо как-то видоизменить, потому что нельзя использовать один и тот же пароль несколько раз – изменить букву "А" на знак "собачка", поставить запятые в конце, номер года, цифру "1" изменить на букву "I" маленькую и так далее. И такой пароль подобрать практически невозможно", - рассказал Голованов. Он также напомнил, что очень важно помнить, что "пароли должны быть уникальны для каждого ресурса". Помимо вышеприведенного примера, специалист напомнил и о других вариантах создания надежных паролей. "Есть менеджеры паролей, что в браузере, что в стороннем приложении, которые генерируют их и запоминают за пользователя. Самое главное условие при выборе такого приложения - нужно, чтобы оно само было защищено вторым фактором – в приложении аутентификаторе, токеном и т.д", - уточнил эксперт. "Часто люди хранят пароли в менеджере паролей, но если они потеряют пароль от него, то все уникально сгенерированные пароли мгновенно "утекут". В таких случаях злоумышленникам даже ничего делать не надо, потому что сам менеджер паролей был скомпрометирован, а значит и скомпрометирована ключевая информация для доступа к хранилищу паролей", - предупредил Голованов. "И важно - пароли мы никогда никому не говорим, никуда не записываем. Запомнили слово, запомнили название ресурсов, запомнили вот эти правила замены. И никогда про это никому не рассказываем, в мессенджере не пишем, в почте не храним, в заметках на телефоне тоже", - заключил специалист. Петербургский международный экономический форум пройдет 5-8 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума. Полный текст интервью читайте на www.ria.ru 3 июня в 10.00 мск.

https://1prime.ru/20240601/moshenniki-848730009.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

лаборатория касперского, пароль, рекомендация