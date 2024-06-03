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"Роснефть" первой в России импортозаместила стандартные образцы каучука - 03.06.2024, ПРАЙМ
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"Роснефть" первой в России импортозаместила стандартные образцы каучука
"Роснефть" первой в России импортозаместила стандартные образцы каучука - 03.06.2024, ПРАЙМ
"Роснефть" первой в России импортозаместила стандартные образцы каучука
Нефтехимическое предприятие "Уфаоргсинтез", которое входит в дочернюю компанию НК "Роснефть", впервые в России перешло на использование стандартных образцов... | 03.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-03T16:40+0300
2024-06-03T16:40+0300
россия
роснефть
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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Нефтехимическое предприятие "Уфаоргсинтез", которое входит в дочернюю компанию НК "Роснефть", впервые в России перешло на использование стандартных образцов каучука собственного производства, сообщила нефтяная компания. ""Уфаоргсинтез", нефтехимическое предприятие АНК "Башнефть" (входит в НК "Роснефть"), полностью перешло на использование стандартных образцов каучука собственного производства. Ранее эта продукция поставлялась только зарубежными компаниями", - говорится в пресс-релизе. Стандартный образец – это эталонный экземпляр продукта, в котором известно точное содержание тех или иных компонентов. С помощью данных образцов настраивается оборудование для проведения качественных испытаний, уточняют в компании. Отмечается, что на предприятии также активно разрабатываются другие стандартные образцы и калибровочные смеси для нефтехимической отрасли страны, а также ведутся работы по импортозамещению катализаторов и адсорбентов технологических процессов предприятия, то есть материалов для очистки, например, нефтепродуктов и газа.
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россия, роснефть
РОССИЯ, Роснефть
16:40 03.06.2024
 
"Роснефть" первой в России импортозаместила стандартные образцы каучука

"Дочка" "Роснефти" перешла на использование каучука собственного производства,

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкСтенд "Роснефти"
Стенд Роснефти - ПРАЙМ, 1920, 03.06.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Нефтехимическое предприятие "Уфаоргсинтез", которое входит в дочернюю компанию НК "Роснефть", впервые в России перешло на использование стандартных образцов каучука собственного производства, сообщила нефтяная компания.
""Уфаоргсинтез", нефтехимическое предприятие АНК "Башнефть" (входит в НК "Роснефть"), полностью перешло на использование стандартных образцов каучука собственного производства. Ранее эта продукция поставлялась только зарубежными компаниями", - говорится в пресс-релизе.
Стандартный образец – это эталонный экземпляр продукта, в котором известно точное содержание тех или иных компонентов. С помощью данных образцов настраивается оборудование для проведения качественных испытаний, уточняют в компании.
Отмечается, что на предприятии также активно разрабатываются другие стандартные образцы и калибровочные смеси для нефтехимической отрасли страны, а также ведутся работы по импортозамещению катализаторов и адсорбентов технологических процессов предприятия, то есть материалов для очистки, например, нефтепродуктов и газа.
 
РОССИЯРоснефть
 
 
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