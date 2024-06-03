https://1prime.ru/20240603/kauchuk-848774590.html
"Роснефть" первой в России импортозаместила стандартные образцы каучука
"Роснефть" первой в России импортозаместила стандартные образцы каучука - 03.06.2024, ПРАЙМ
"Роснефть" первой в России импортозаместила стандартные образцы каучука
Нефтехимическое предприятие "Уфаоргсинтез", которое входит в дочернюю компанию НК "Роснефть", впервые в России перешло на использование стандартных образцов... | 03.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-03T16:40+0300
2024-06-03T16:40+0300
2024-06-03T16:40+0300
россия
роснефть
https://cdnn.1prime.ru/img/82910/50/829105036_0:207:3071:1934_1920x0_80_0_0_74e2be38059fc74ab90c962d605d99a9.jpg
МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Нефтехимическое предприятие "Уфаоргсинтез", которое входит в дочернюю компанию НК "Роснефть", впервые в России перешло на использование стандартных образцов каучука собственного производства, сообщила нефтяная компания. ""Уфаоргсинтез", нефтехимическое предприятие АНК "Башнефть" (входит в НК "Роснефть"), полностью перешло на использование стандартных образцов каучука собственного производства. Ранее эта продукция поставлялась только зарубежными компаниями", - говорится в пресс-релизе. Стандартный образец – это эталонный экземпляр продукта, в котором известно точное содержание тех или иных компонентов. С помощью данных образцов настраивается оборудование для проведения качественных испытаний, уточняют в компании. Отмечается, что на предприятии также активно разрабатываются другие стандартные образцы и калибровочные смеси для нефтехимической отрасли страны, а также ведутся работы по импортозамещению катализаторов и адсорбентов технологических процессов предприятия, то есть материалов для очистки, например, нефтепродуктов и газа.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82910/50/829105036_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_116e012290cfda413b3dc28cbd7f765d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, роснефть
"Роснефть" первой в России импортозаместила стандартные образцы каучука
"Дочка" "Роснефти" перешла на использование каучука собственного производства,
МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Нефтехимическое предприятие "Уфаоргсинтез", которое входит в дочернюю компанию НК "Роснефть", впервые в России перешло на использование стандартных образцов каучука собственного производства, сообщила нефтяная компания.
""Уфаоргсинтез", нефтехимическое предприятие АНК "Башнефть" (входит в НК "Роснефть"), полностью перешло на использование стандартных образцов каучука собственного производства. Ранее эта продукция поставлялась только зарубежными компаниями", - говорится в пресс-релизе.
Стандартный образец – это эталонный экземпляр продукта, в котором известно точное содержание тех или иных компонентов. С помощью данных образцов настраивается оборудование для проведения качественных испытаний, уточняют в компании.
Отмечается, что на предприятии также активно разрабатываются другие стандартные образцы и калибровочные смеси для нефтехимической отрасли страны, а также ведутся работы по импортозамещению катализаторов и адсорбентов технологических процессов предприятия, то есть материалов для очистки, например, нефтепродуктов и газа.