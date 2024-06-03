https://1prime.ru/20240603/kiberataki-848765432.html

В Польше обвинили Россию в "ежедневных" кибератаках

В Польше обвинили Россию в "ежедневных" кибератаках - 03.06.2024, ПРАЙМ

В Польше обвинили Россию в "ежедневных" кибератаках

Польша каждый день сталкивается с кибератаками и во всем этом виновата России, заявил министр информатизации страны Кшиштоф Галковский. При это он не привел... | 03.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-03T13:59+0300

2024-06-03T13:59+0300

2024-06-03T14:00+0300

политика

польша

россия

хакеры

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ВАРШАВА, 3 июн - ПРАЙМ. Польша каждый день сталкивается с кибератаками и во всем этом виновата России, заявил министр информатизации страны Кшиштоф Галковский. При это он не привел никаких доказательств. Обвинения Москву в хакерстве являются излюбленным хобби во всем мире, говорил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Российские власти неоднократно отрицали причастность к кибератакам и хакерской деятельности, выражали готовность сотрудничать в борьбе с хакерами и вести диалог по кибербезопасности. В Кремле также не раз отмечали, что Запад во всем винит Москву, это общий тренд. "Мы имеем дело с ежедневными атаками. Сегодня ночью и в воскресенье на территории Польши были зафиксированы несколько инцидентов, которые имели характер координированной атаки на объекты критической инфраструктуры. Они происходят ежедневно. В пятницу мы имели дело с двумя такими атаками, которые имели характер крупных критических инцидентов, в субботу очередные, ну и сегодня", — сказал Галковский журналистам. Он также сказал, что за данными атаками стоит Россия, но при этом не привел никаких доказательств этого. "Сегодня Польша находится в состоянии уже не холодной, но в некоторых элементах горячей кибернетической войны с Россией", — заявил министр. Ранее польское государственное агентство РАР дважды разместило, а потом аннулировало сообщение о том, что премьер-министр Польши Дональд Туск принял решение о частичной мобилизации в стране с 1 июля. Сообщалось, что 200 тысяч граждан Польши призовут на военную службу и отправят на Украину. Через несколько минут агентство сообщило, что данная информация неправдива, а ее источником не является РАР. В Министерство информатизации указали, что подозревают, что за этим инцидентом может стоять Москва. Страны НАТО ранее обвиняли Россию в неких "злонамеренных и гибридных" акциях, в том числе так называемых "кампаниях по дезинформации, кибератаках" и других "гибридных операциях" на территории государств альянса, при этом никаких доказательств приведено не было. В НАТО обещали противостоять таким "угрозам" коллективно и индивидуально, а также заверили, что подобные действия не заставят союзников отказаться от продолжения помощи Киеву. Москва неоднократно отвергала многочисленные обвинения Запада в якобы вмешательстве в дела других стран, называя их голословными. При этом в РФ неоднократно указывали на многочисленные попытки вмешательства со стороны западных стран. МИД России заявлял, что Москва будет жестоко и решительно пресекать любые попытки вмешательства во внутренние дела и подрывной активности из-за границы.

https://1prime.ru/20240603/blokirovka-848748058.html

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польша, россия, хакеры