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ВТБ увеличил лимит бесплатных переводов через СБП

ВТБ увеличил лимит бесплатных переводов через СБП - 03.06.2024, ПРАЙМ

ВТБ увеличил лимит бесплатных переводов через СБП

ВТБ увеличил лимит бесплатных переводов розничных клиентов другим лицам через систему быстрых платежей (СБП) со 100 тысяч рублей до 1 миллиона рублей в месяц,... | 03.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-03T12:09+0300

2024-06-03T12:09+0300

2024-06-03T12:09+0300

россия

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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. ВТБ увеличил лимит бесплатных переводов розничных клиентов другим лицам через систему быстрых платежей (СБП) со 100 тысяч рублей до 1 миллиона рублей в месяц, сообщила пресс-служба банка. "ВТБ увеличил лимит бесплатных переводов розничных клиентов другим лицам через СБП со 100 тысяч рублей до 1 миллиона рублей. По межбанковским переводам по реквизитам можно бесплатно перевести деньги без ограничений по сумме. Ранее комиссия за такие переводы составляла 0,5% от размера операций", - сказано в сообщении. В ВТБ более 80% клиентов переводят именно через СБП, а средняя сумма ежемесячного перевода составляет порядка 20 тысяч рублей. Сегодня каждый второй перевод клиенты совершают именно другим людям, пояснил руководитель департамента транзакционного розничного бизнеса ВТБ Ростислав Яныкин. С 1 мая в России начали действовать нормы закона, которые позволили россиянам переводить между своими счетами в разных банках до 30 миллионов рублей в месяц без комиссии. Это можно делать по номеру счета через мобильные приложения, либо в личном кабинете на сайте банка, либо по номеру своего телефона через СБП.

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россия, втб, сбп