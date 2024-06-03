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"Следите за новостями". В США сделали мрачный прогноз на будущее - 03.06.2024, ПРАЙМ
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"Следите за новостями". В США сделали мрачный прогноз на будущее
"Следите за новостями". В США сделали мрачный прогноз на будущее - 03.06.2024, ПРАЙМ
"Следите за новостями". В США сделали мрачный прогноз на будущее
Соединенные Штаты на текущее время находятся на грани войны, заявил бывший советник Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор в Х. | 03.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-03T16:04+0300
2024-06-03T16:17+0300
политика
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мировой порядок
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МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Соединенные Штаты на текущее время находятся на грани войны, заявил бывший советник Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор в Х."Мы фактически являемся свидетелями конца послевоенного либерального политического порядка", — отметил экс-военный.В последнее время на Западе все чаще говорят о прямом вооруженном конфликте с Россией. В Кремле же отмечали, что Россия не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию повторил, что Россия открыта к диалогу со всеми странами, а также назвал опасения Запада о надвигающейся атаке России бредом.
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сша, мнение, пентагон, мировой порядок
Политика, США, мнение, Пентагон, мировой порядок
16:04 03.06.2024 (обновлено: 16:17 03.06.2024)
 
"Следите за новостями". В США сделали мрачный прогноз на будущее

Экс-советник Пентагона Макгрегор заявил о конце либерального миропорядка в США

© РИА Новости . Григорий Дубовицкий | Перейти в медиабанкКонгресс США.
Конгресс США. - ПРАЙМ, 1920, 03.06.2024
© РИА Новости . Григорий Дубовицкий
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МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Соединенные Штаты на текущее время находятся на грани войны, заявил бывший советник Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор в Х.
"Мы фактически являемся свидетелями конца послевоенного либерального политического порядка", — отметил экс-военный.
В последнее время на Западе все чаще говорят о прямом вооруженном конфликте с Россией. В Кремле же отмечали, что Россия не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию повторил, что Россия открыта к диалогу со всеми странами, а также назвал опасения Запада о надвигающейся атаке России бредом.
Встреча президента РФ В.Путина с генеральным директором МАГАТЭ Р. Гросси - ПРАЙМ, 1920, 03.06.2024
Гросси оценил влияние на мировой рынок санкций США против российского урана
15:06
 
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