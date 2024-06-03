https://1prime.ru/20240603/konets-848772391.html

"Следите за новостями". В США сделали мрачный прогноз на будущее

"Следите за новостями". В США сделали мрачный прогноз на будущее - 03.06.2024, ПРАЙМ

"Следите за новостями". В США сделали мрачный прогноз на будущее

Соединенные Штаты на текущее время находятся на грани войны, заявил бывший советник Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор в Х. | 03.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-03T16:04+0300

2024-06-03T16:04+0300

2024-06-03T16:17+0300

политика

сша

мнение

пентагон

мировой порядок

https://cdnn.1prime.ru/img/82957/85/829578592_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_312acad0b28db7795daaafb3cd2e2eab.jpg

МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Соединенные Штаты на текущее время находятся на грани войны, заявил бывший советник Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор в Х."Мы фактически являемся свидетелями конца послевоенного либерального политического порядка", — отметил экс-военный.В последнее время на Западе все чаще говорят о прямом вооруженном конфликте с Россией. В Кремле же отмечали, что Россия не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию повторил, что Россия открыта к диалогу со всеми странами, а также назвал опасения Запада о надвигающейся атаке России бредом.

https://1prime.ru/20240603/uran-848768835.html

сша

пентагон

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, мнение, пентагон, мировой порядок