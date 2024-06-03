https://1prime.ru/20240603/konferentsiya-848757948.html

Премьер Австралии не примет участие в конференции по Украине

Премьер Австралии не примет участие в конференции по Украине - 03.06.2024, ПРАЙМ

Премьер Австралии не примет участие в конференции по Украине

Австралия не будет направлять делегацию во главе с премьер-министром или его заместителем на мирный саммит по Украине в Швейцарии. Об этом сообщила министр... | 03.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-03T11:28+0300

2024-06-03T11:28+0300

2024-06-03T11:28+0300

политика

украина

австралия

https://cdnn.1prime.ru/img/82950/45/829504527_0:240:2791:1809_1920x0_80_0_0_169f18747c7f8d5c1c47b2713d1a3935.jpg

МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Австралия не будет направлять делегацию во главе с премьер-министром или его заместителем на мирный саммит по Украине в Швейцарии. Об этом сообщила министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг."Министр иностранных дел Пенни Вонг выступила в защиту решения отправить министра национальной системы страхования по инвалидности на украинский мирный саммит, несмотря на настойчивые требования Киева пригласить на него премьер-министра или его заместителя. Сенатор Вонг подтвердила, что премьер-министр Энтони Альбанезе попросил Билла Шортена принять участие в саммите в Швейцарии", — сказано в сообщении австралийского агентства AAP.Министр иностранных дел отметила, что Шортен, бывший лидер оппозиции, обладает необходимым уровнем представительства, а также является сильным защитником народа Украины.Решение об отправке делегации на конференцию было принято некоторое время назад после разговора президента Украины с премьер-министром Австралии.Организаторы мирного саммита усиленно продвигают идею поиска мирного решения, однако Россия не примет участия в конференции, так как она не учитывает российские интересы и представляет нежизнеспособную "формулу мира".

https://1prime.ru/20240602/shveytsariya-848741145.html

украина

австралия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, австралия