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Премьер Австралии не примет участие в конференции по Украине - 03.06.2024, ПРАЙМ
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Премьер Австралии не примет участие в конференции по Украине
Премьер Австралии не примет участие в конференции по Украине - 03.06.2024, ПРАЙМ
Премьер Австралии не примет участие в конференции по Украине
Австралия не будет направлять делегацию во главе с премьер-министром или его заместителем на мирный саммит по Украине в Швейцарии. Об этом сообщила министр... | 03.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-03T11:28+0300
2024-06-03T11:28+0300
политика
украина
австралия
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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Австралия не будет направлять делегацию во главе с премьер-министром или его заместителем на мирный саммит по Украине в Швейцарии. Об этом сообщила министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг."Министр иностранных дел Пенни Вонг выступила в защиту решения отправить министра национальной системы страхования по инвалидности на украинский мирный саммит, несмотря на настойчивые требования Киева пригласить на него премьер-министра или его заместителя. Сенатор Вонг подтвердила, что премьер-министр Энтони Альбанезе попросил Билла Шортена принять участие в саммите в Швейцарии", — сказано в сообщении австралийского агентства AAP.Министр иностранных дел отметила, что Шортен, бывший лидер оппозиции, обладает необходимым уровнем представительства, а также является сильным защитником народа Украины.Решение об отправке делегации на конференцию было принято некоторое время назад после разговора президента Украины с премьер-министром Австралии.Организаторы мирного саммита усиленно продвигают идею поиска мирного решения, однако Россия не примет участия в конференции, так как она не учитывает российские интересы и представляет нежизнеспособную "формулу мира".
https://1prime.ru/20240602/shveytsariya-848741145.html
украина
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украина, австралия
Политика, УКРАИНА, АВСТРАЛИЯ
11:28 03.06.2024
 
Премьер Австралии не примет участие в конференции по Украине

МИД Австралии подтвердил отказ от участия в конференции по Украине премьера страны

© РИА Новости . Александр Юрьев | Перейти в медиабанк% Вид австралийского города Сидней
% Вид австралийского города Сидней - ПРАЙМ, 1920, 03.06.2024
© РИА Новости . Александр Юрьев
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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Австралия не будет направлять делегацию во главе с премьер-министром или его заместителем на мирный саммит по Украине в Швейцарии. Об этом сообщила министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг.
"Министр иностранных дел Пенни Вонг выступила в защиту решения отправить министра национальной системы страхования по инвалидности на украинский мирный саммит, несмотря на настойчивые требования Киева пригласить на него премьер-министра или его заместителя. Сенатор Вонг подтвердила, что премьер-министр Энтони Альбанезе попросил Билла Шортена принять участие в саммите в Швейцарии", — сказано в сообщении австралийского агентства AAP.
Министр иностранных дел отметила, что Шортен, бывший лидер оппозиции, обладает необходимым уровнем представительства, а также является сильным защитником народа Украины.
Решение об отправке делегации на конференцию было принято некоторое время назад после разговора президента Украины с премьер-министром Австралии.
Организаторы мирного саммита усиленно продвигают идею поиска мирного решения, однако Россия не примет участия в конференции, так как она не учитывает российские интересы и представляет нежизнеспособную "формулу мира".
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