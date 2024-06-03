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На Украине хотят усилить контроль переводов между счетами физлиц
На Украине хотят усилить контроль переводов между счетами физлиц - 03.06.2024, ПРАЙМ
На Украине хотят усилить контроль переводов между счетами физлиц
Национальный банк Украины потребовал от финансовых учреждений страны тщательнее проверять небольшие переводы между счетами физлиц, сообщило украинское издание... | 03.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-03T16:58+0300
2024-06-03T16:58+0300
2024-06-03T16:59+0300
экономика
нацбанк украины
физлица
банковские переводы
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МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Национальный банк Украины потребовал от финансовых учреждений страны тщательнее проверять небольшие переводы между счетами физлиц, сообщило украинское издание "Страна" со ссылкой на письмо регулятора. "Национальный банк потребовал от финучреждений пристальнее и тщательнее проверять небольшие перечисления между счетами физлиц — P2P-переводы, особенно в части зачисления на карты небольших сумм… НБУ хочет, чтобы банки анализировали многочисленные мелкие зачисления на карты, а потом затребовали у людей пояснения по ним. Это может быть переброска даже по 100-200 гривен (2,5 – 5 долларов – ред.), но по 10-20 или больше раз в день", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны". По информации издания, регулятор в своем письме указывает, что такие переводы на карту могут свидетельствовать об участии в схеме с нелегальным игорным бизнесом или в получении неофициальных доходов. "НБУ потребовал от банков жестче проверять операции клиентов по картам, чаще запрашивать объяснения и подтверждающие документы. Если украинцы не будут их предоставлять, то блокировать людям счета и разрывать отношения, то есть принудительно закрывать счет в одностороннем порядке", - отмечает "Страна". Заместитель председателя Национального банка Украины Дмитрий Олейник 24 мая сообщал, что регулятор планирует ограничить карточные переводы между физическими лицами, введя предельные лимиты на количество и суммы транзакций в месяц.
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нацбанк украины, физлица, банковские переводы
Экономика, Нацбанк Украины, физлица, банковские переводы
На Украине хотят усилить контроль переводов между счетами физлиц
"Страна": ЦБ Украины потребовал усилить проверку переводов между счетами физлиц
МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Национальный банк Украины потребовал от финансовых учреждений страны тщательнее проверять небольшие переводы между счетами физлиц, сообщило украинское издание "Страна" со ссылкой на письмо регулятора.
"Национальный банк потребовал от финучреждений пристальнее и тщательнее проверять небольшие перечисления между счетами физлиц — P2P-переводы, особенно в части зачисления на карты небольших сумм… НБУ хочет, чтобы банки анализировали многочисленные мелкие зачисления на карты, а потом затребовали у людей пояснения по ним. Это может быть переброска даже по 100-200 гривен (2,5 – 5 долларов – ред.), но по 10-20 или больше раз в день", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны".
По информации издания, регулятор в своем письме указывает, что такие переводы на карту могут свидетельствовать об участии в схеме с нелегальным игорным бизнесом или в получении неофициальных доходов.
"НБУ потребовал от банков жестче проверять операции клиентов по картам, чаще запрашивать объяснения и подтверждающие документы. Если украинцы не будут их предоставлять, то блокировать людям счета и разрывать отношения, то есть принудительно закрывать счет в одностороннем порядке", - отмечает "Страна".
Заместитель председателя Национального банка Украины Дмитрий Олейник 24 мая сообщал, что регулятор планирует ограничить карточные переводы между физическими лицами, введя предельные лимиты на количество и суммы транзакций в месяц.
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