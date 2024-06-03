https://1prime.ru/20240603/kreditovanie-848761692.html

СМИ: банки увеличили кредитование россиян, несмотря на рост ключевой ставки

СМИ: банки увеличили кредитование россиян, несмотря на рост ключевой ставки - 03.06.2024, ПРАЙМ

СМИ: банки увеличили кредитование россиян, несмотря на рост ключевой ставки

Даже после повышения ключевой ставки в России, банки продолжают активно выдавать кредиты, передают "Известия". | 03.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-03T12:19+0300

2024-06-03T12:19+0300

2024-06-03T12:22+0300

экономика

россия

ставка банка россии

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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Даже после повышения ключевой ставки в России, банки продолжают активно выдавать кредиты, передают "Известия".Согласно изданию, в 2023 году объем ипотечного кредитования увеличился на 34,5 процента, а число потребительских кредитов выросло на 15,7 процента. Рост выдачи кредитов продолжается и в 2024 году. В первом квартале 2024 года объем розничного кредитования увеличился на 3,7 процента.Клиентская база банковского сектора за месяц увеличилась на 1,6 миллиона человек. Использование карт и повышение их лимитов способствовало росту потребительского кредитования. В то же время, автокредитование выросло на 120,9 процента по сравнению с прошлым годом, говорится в материале.Кроме того, банки также начали выдавать кредиты заемщикам с высоким уровнем риска, а также гражданам без кредитной истории.В издании подчеркнули, что рынок кредитования продолжает расти на фоне увеличения зарплат россиян, высоких процентных ставок и возросшего спроса на ипотечные кредиты.

https://1prime.ru/20240603/stavki-848721281.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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