https://1prime.ru/20240603/kreditovanie-848761692.html
СМИ: банки увеличили кредитование россиян, несмотря на рост ключевой ставки
СМИ: банки увеличили кредитование россиян, несмотря на рост ключевой ставки - 03.06.2024, ПРАЙМ
СМИ: банки увеличили кредитование россиян, несмотря на рост ключевой ставки
Даже после повышения ключевой ставки в России, банки продолжают активно выдавать кредиты, передают "Известия". | 03.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-03T12:19+0300
2024-06-03T12:19+0300
2024-06-03T12:22+0300
экономика
россия
ставка банка россии
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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Даже после повышения ключевой ставки в России, банки продолжают активно выдавать кредиты, передают "Известия".Согласно изданию, в 2023 году объем ипотечного кредитования увеличился на 34,5 процента, а число потребительских кредитов выросло на 15,7 процента. Рост выдачи кредитов продолжается и в 2024 году. В первом квартале 2024 года объем розничного кредитования увеличился на 3,7 процента.Клиентская база банковского сектора за месяц увеличилась на 1,6 миллиона человек. Использование карт и повышение их лимитов способствовало росту потребительского кредитования. В то же время, автокредитование выросло на 120,9 процента по сравнению с прошлым годом, говорится в материале.Кроме того, банки также начали выдавать кредиты заемщикам с высоким уровнем риска, а также гражданам без кредитной истории.В издании подчеркнули, что рынок кредитования продолжает расти на фоне увеличения зарплат россиян, высоких процентных ставок и возросшего спроса на ипотечные кредиты.
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россия, ставка банка россии
Экономика, РОССИЯ, ставка Банка России
СМИ: банки увеличили кредитование россиян, несмотря на рост ключевой ставки
"Известия": повышение ключевой ставки не привело к снижению объемов кредитования
МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ.
Даже после повышения ключевой ставки в России, банки продолжают активно выдавать кредиты, передают
"Известия".
Согласно изданию, в 2023 году объем ипотечного кредитования увеличился на 34,5 процента, а число потребительских кредитов выросло на 15,7 процента. Рост выдачи кредитов продолжается и в 2024 году. В первом квартале 2024 года объем розничного кредитования увеличился на 3,7 процента.
Клиентская база банковского сектора за месяц увеличилась на 1,6 миллиона человек. Использование карт и повышение их лимитов способствовало росту потребительского кредитования. В то же время, автокредитование выросло на 120,9 процента по сравнению с прошлым годом, говорится в материале.
Кроме того, банки также начали выдавать кредиты заемщикам с высоким уровнем риска, а также гражданам без кредитной истории.
В издании подчеркнули, что рынок кредитования продолжает расти на фоне увеличения зарплат россиян, высоких процентных ставок и возросшего спроса на ипотечные кредиты.
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