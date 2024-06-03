Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт раскрыл, какой процент криптовалюта займет в международных расчетах - 03.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Криптовалюта Ethereum - ПРАЙМ, 1920Криптовалюта
https://1prime.ru/20240603/kriptovalyuta-848783465.html
Эксперт раскрыл, какой процент криптовалюта займет в международных расчетах
Эксперт раскрыл, какой процент криптовалюта займет в международных расчетах - 03.06.2024, ПРАЙМ
Эксперт раскрыл, какой процент криптовалюта займет в международных расчетах
Международные расчеты частных российских компаний к 2025 году могут на 3% осуществляться с помощью криптовалют, заявил РИА Новости основатель и генеральный... | 03.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-03T22:01+0300
2024-06-03T22:01+0300
криптовалюта
международные расчеты
частные компании
https://cdnn.1prime.ru/img/84135/82/841358223_0:124:2400:1474_1920x0_80_0_0_539fa5b7f3dc5ba9b1589427867e1254.jpg
МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Международные расчеты частных российских компаний к 2025 году могут на 3% осуществляться с помощью криптовалют, заявил РИА Новости основатель и генеральный директор BitRiver Игорь Рунец. Министр финансов Антон Силуанов ранее сообщал, что Минфин и Банк России договорились обсудить майнинг криптовалют, возможность использования его результатов для внешних и внутренних расчетов. Глава Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что регулятор выступает за быстрое принятие норм для экспериментального использования криптовалют при внешнеэкономических расчетах. А Росфинмониторинг сообщал, что поддерживает законопроект о трансграничных расчетах с использованием цифровой валюты в рамках экспериментального правового режима. "Доля криптовалют в международных расчетах частных компаний может приблизиться к 3% к началу 2025 года. Криптовалюта, добытая в России, может дать ликвидность свыше 250 миллиардов рублей для внешнеторговых операций", - говорит Рунец. Обсуждаемые сейчас законопроекты РФ о майнинге и криптовалюте позволят обелить отрасль и сделать промышленный майнинг официальным в России, выведя его из тени. Благодаря нему будут созданы предпосылки продуманной и эффективной системы налогообложения для новой быстроразвивающейся отрасли, считает эксперт. "Россия извлечет значительную выгоду от введения в правовое поле промышленного майнинга и использования добытой на территории страны криптовалюты. Добытая в России для отечественных институциональных заказчиков криптовалюта уже заметно сгладила ситуацию во внешнеэкономической деятельности. Криптовалюты и майнинг неподвластны влиянию извне, санкционному давлению недружественных стран. По оценкам BitRiver, в 2023 году в России было добыто более 54 тысяч биткоинов" - говорит Рунец. Страна уверенно подтвердила второе место в мире по объемам добычи криптовалюты, при этом опередив по темпам роста лидера рынка - США. С начала 2024 года конкуренция России и США в отрасли промышленного майнинга заметно обостряется, резюмирует эксперт.
https://1prime.ru/20240520/bitkoin-848312232.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84135/82/841358223_136:0:2265:1597_1920x0_80_0_0_98ec3e024ddf2fb159485a6b5df94f95.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
международные расчеты, частные компании
Криптовалюта, международные расчеты, частные компании
22:01 03.06.2024
 
Эксперт раскрыл, какой процент криптовалюта займет в международных расчетах

Эксперт Рунец: крипта может занять 3% в международных расчетах частных юрлиц РФ

© Unsplash/KanchanaraКриптовалюта, сток
Криптовалюта, сток
© Unsplash/Kanchanara
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Международные расчеты частных российских компаний к 2025 году могут на 3% осуществляться с помощью криптовалют, заявил РИА Новости основатель и генеральный директор BitRiver Игорь Рунец.
Министр финансов Антон Силуанов ранее сообщал, что Минфин и Банк России договорились обсудить майнинг криптовалют, возможность использования его результатов для внешних и внутренних расчетов.
Глава Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что регулятор выступает за быстрое принятие норм для экспериментального использования криптовалют при внешнеэкономических расчетах. А Росфинмониторинг сообщал, что поддерживает законопроект о трансграничных расчетах с использованием цифровой валюты в рамках экспериментального правового режима.
"Доля криптовалют в международных расчетах частных компаний может приблизиться к 3% к началу 2025 года. Криптовалюта, добытая в России, может дать ликвидность свыше 250 миллиардов рублей для внешнеторговых операций", - говорит Рунец.
Биткоин
Эксперты Росконгресса оценили риск вложений в биткоин
20 мая, 05:32
Обсуждаемые сейчас законопроекты РФ о майнинге и криптовалюте позволят обелить отрасль и сделать промышленный майнинг официальным в России, выведя его из тени. Благодаря нему будут созданы предпосылки продуманной и эффективной системы налогообложения для новой быстроразвивающейся отрасли, считает эксперт.
"Россия извлечет значительную выгоду от введения в правовое поле промышленного майнинга и использования добытой на территории страны криптовалюты. Добытая в России для отечественных институциональных заказчиков криптовалюта уже заметно сгладила ситуацию во внешнеэкономической деятельности. Криптовалюты и майнинг неподвластны влиянию извне, санкционному давлению недружественных стран. По оценкам BitRiver, в 2023 году в России было добыто более 54 тысяч биткоинов" - говорит Рунец.
Страна уверенно подтвердила второе место в мире по объемам добычи криптовалюты, при этом опередив по темпам роста лидера рынка - США. С начала 2024 года конкуренция России и США в отрасли промышленного майнинга заметно обостряется, резюмирует эксперт.
 
Криптовалютамеждународные расчетычастные компании
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала