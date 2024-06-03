https://1prime.ru/20240603/kriptovalyuta-848783465.html

Эксперт раскрыл, какой процент криптовалюта займет в международных расчетах

Эксперт раскрыл, какой процент криптовалюта займет в международных расчетах - 03.06.2024, ПРАЙМ

Эксперт раскрыл, какой процент криптовалюта займет в международных расчетах

Международные расчеты частных российских компаний к 2025 году могут на 3% осуществляться с помощью криптовалют, заявил РИА Новости основатель и генеральный... | 03.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-03T22:01+0300

2024-06-03T22:01+0300

2024-06-03T22:01+0300

криптовалюта

международные расчеты

частные компании

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МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Международные расчеты частных российских компаний к 2025 году могут на 3% осуществляться с помощью криптовалют, заявил РИА Новости основатель и генеральный директор BitRiver Игорь Рунец. Министр финансов Антон Силуанов ранее сообщал, что Минфин и Банк России договорились обсудить майнинг криптовалют, возможность использования его результатов для внешних и внутренних расчетов. Глава Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что регулятор выступает за быстрое принятие норм для экспериментального использования криптовалют при внешнеэкономических расчетах. А Росфинмониторинг сообщал, что поддерживает законопроект о трансграничных расчетах с использованием цифровой валюты в рамках экспериментального правового режима. "Доля криптовалют в международных расчетах частных компаний может приблизиться к 3% к началу 2025 года. Криптовалюта, добытая в России, может дать ликвидность свыше 250 миллиардов рублей для внешнеторговых операций", - говорит Рунец. Обсуждаемые сейчас законопроекты РФ о майнинге и криптовалюте позволят обелить отрасль и сделать промышленный майнинг официальным в России, выведя его из тени. Благодаря нему будут созданы предпосылки продуманной и эффективной системы налогообложения для новой быстроразвивающейся отрасли, считает эксперт. "Россия извлечет значительную выгоду от введения в правовое поле промышленного майнинга и использования добытой на территории страны криптовалюты. Добытая в России для отечественных институциональных заказчиков криптовалюта уже заметно сгладила ситуацию во внешнеэкономической деятельности. Криптовалюты и майнинг неподвластны влиянию извне, санкционному давлению недружественных стран. По оценкам BitRiver, в 2023 году в России было добыто более 54 тысяч биткоинов" - говорит Рунец. Страна уверенно подтвердила второе место в мире по объемам добычи криптовалюты, при этом опередив по темпам роста лидера рынка - США. С начала 2024 года конкуренция России и США в отрасли промышленного майнинга заметно обостряется, резюмирует эксперт.

https://1prime.ru/20240520/bitkoin-848312232.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

международные расчеты, частные компании