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Крым намерен подписать на ПМЭФ соглашения на сумму около 40 млрд рублей - 03.06.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Крым намерен подписать на ПМЭФ соглашения на сумму около 40 млрд рублей
Крым намерен подписать на ПМЭФ соглашения на сумму около 40 млрд рублей - 03.06.2024, ПРАЙМ
Крым намерен подписать на ПМЭФ соглашения на сумму около 40 млрд рублей
Крым в рамках ПМЭФ планирует заключить меморандумы на сумму свыше 39,5 миллиардов рублей, заявил глава республики Сергей Аксенов | 03.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-03T09:06+0300
2024-06-03T09:35+0300
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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Крым в рамках ПМЭФ планирует заключить меморандумы на сумму свыше 39,5 миллиардов рублей, заявил глава республики Сергей Аксенов"В рамках проведения Петербургского международного экономического форума делегация республики Крым планирует заключить меморандумы на сумму свыше 39,5 млрд рублей. Отмечу, что подписание каждого из этих документов означает для республики экономический рост и новые рабочие места", - написал Аксенов во своем Telegram-канале.Традиционно на ПМЭФ Крым представляет самые перспективные инвестиционные проекты, в этом году - в области комплексного развития территорий, курортного и жилищного строительства, которые будут развернуты в Керчи, Бахчисарайском районе и на западе полуострова.Аксенов выразил уверенность, что по итогам форума финальная сумма заключенных соглашений окажется ещё больше.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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россия, крым, пмэф
Экономика, РОССИЯ, КРЫМ, ПМЭФ
09:06 03.06.2024 (обновлено: 09:35 03.06.2024)
 
Крым намерен подписать на ПМЭФ соглашения на сумму около 40 млрд рублей

Аксенов: Крым в рамках ПМЭФ намерен заключить меморандумы на сумму свыше 39,5 млрд руб

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкБалаклава, Крым
Балаклава, Крым - ПРАЙМ, 1920, 03.06.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Крым в рамках ПМЭФ планирует заключить меморандумы на сумму свыше 39,5 миллиардов рублей, заявил глава республики Сергей Аксенов
"В рамках проведения Петербургского международного экономического форума делегация республики Крым планирует заключить меморандумы на сумму свыше 39,5 млрд рублей. Отмечу, что подписание каждого из этих документов означает для республики экономический рост и новые рабочие места", - написал Аксенов во своем Telegram-канале.
Традиционно на ПМЭФ Крым представляет самые перспективные инвестиционные проекты, в этом году - в области комплексного развития территорий, курортного и жилищного строительства, которые будут развернуты в Керчи, Бахчисарайском районе и на западе полуострова.
Аксенов выразил уверенность, что по итогам форума финальная сумма заключенных соглашений окажется ещё больше.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
 
ЭкономикаРОССИЯКРЫМПМЭФ
 
 
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