https://1prime.ru/20240603/lavrov-848748191.html

Сергей Лавров прибыл в Гвинею

Сергей Лавров прибыл в Гвинею - 03.06.2024, ПРАЙМ

Сергей Лавров прибыл в Гвинею

Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в столицу Гвинеи - Конакри, с которой у него начинается турне по Африке, сообщает РИА Новости. | 03.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-03T05:23+0300

2024-06-03T05:23+0300

2024-06-03T05:30+0300

политика

сергей лавров

гвинея

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/1d/848635717_0:110:3071:1837_1920x0_80_0_0_2f252d98f0e5797d0d21b618a022c74f.jpg

МОСКВА, 3 июн – ПРАЙМ. Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в столицу Гвинеи - Конакри, с которой у него начинается турне по Африке, сообщает РИА Новости. Этот визит на африканский континент станет для российского министра иностранных дел шестым за последние два года. В 2022 году Лавров посетил Египет, Эфиопию, Уганду и Республику Конго. В 2023-м году - ЮАР, Эсватини, Анголу и Эритрею, Мали, Мавритании и Судане, Кению, Бурунди, Мозамбик и ЮАР. Последняя поездка главы МИД РФ на африканский континент состоялась летом 2023 года, когда он принял участие в саммите БРИКС в ЮАР. Гвинею Лавров последний раз посещал в 2013 году. В ходе нынешнего визита у главы МИД РФ намечены двусторонние контакты.

https://1prime.ru/20240530/lavrov-848661076.html

гвинея

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сергей лавров, гвинея