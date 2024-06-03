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Сергей Лавров прибыл в Гвинею
Сергей Лавров прибыл в Гвинею - 03.06.2024, ПРАЙМ
Сергей Лавров прибыл в Гвинею
Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в столицу Гвинеи - Конакри, с которой у него начинается турне по Африке, сообщает РИА Новости. | 03.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-03T05:23+0300
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политика
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МОСКВА, 3 июн – ПРАЙМ. Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в столицу Гвинеи - Конакри, с которой у него начинается турне по Африке, сообщает РИА Новости. Этот визит на африканский континент станет для российского министра иностранных дел шестым за последние два года. В 2022 году Лавров посетил Египет, Эфиопию, Уганду и Республику Конго. В 2023-м году - ЮАР, Эсватини, Анголу и Эритрею, Мали, Мавритании и Судане, Кению, Бурунди, Мозамбик и ЮАР. Последняя поездка главы МИД РФ на африканский континент состоялась летом 2023 года, когда он принял участие в саммите БРИКС в ЮАР. Гвинею Лавров последний раз посещал в 2013 году. В ходе нынешнего визита у главы МИД РФ намечены двусторонние контакты.
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сергей лавров, гвинея
Политика, Сергей Лавров, Гвинея
Сергей Лавров прибыл в Гвинею
Лавров прибыл в Гвинею в рамках турне по странам Африки
МОСКВА, 3 июн – ПРАЙМ. Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в столицу Гвинеи - Конакри, с которой у него начинается турне по Африке, сообщает РИА Новости.
Этот визит на африканский континент станет для российского министра иностранных дел шестым за последние два года.
В 2022 году Лавров посетил Египет, Эфиопию, Уганду и Республику Конго. В 2023-м году - ЮАР, Эсватини, Анголу и Эритрею, Мали, Мавритании и Судане, Кению, Бурунди, Мозамбик и ЮАР. Последняя поездка главы МИД РФ на африканский континент состоялась летом 2023 года, когда он принял участие в саммите БРИКС в ЮАР.
Лавров высказался о возможности переговоров по Украине
Гвинею Лавров последний раз посещал в 2013 году. В ходе нынешнего визита у главы МИД РФ намечены двусторонние контакты.