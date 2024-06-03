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Глава МАГАТЭ напомнил о вреде санкций против ядерной энергии из России - 03.06.2024, ПРАЙМ
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Глава МАГАТЭ напомнил о вреде санкций против ядерной энергии из России
Глава МАГАТЭ напомнил о вреде санкций против ядерной энергии из России - 03.06.2024, ПРАЙМ
Глава МАГАТЭ напомнил о вреде санкций против ядерной энергии из России
Санкции ЕС против российской ядерной энергии навредили бы Европе, считает гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. | 03.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-03T13:12+0300
2024-06-03T13:23+0300
энергетика
рафаэль гросси
россия
ес
магатэ
санкции против рф
ядерная энергия
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ВЕНА, 3 июн - ПРАЙМ. Санкции ЕС против российской ядерной энергии навредили бы Европе, считает гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. "Это навредит Европе", - сказал Гросси в интервью австрийской газете der Standard, отвечая на вопрос о том, что ЕС не вводит санкции против российского ядерного сектора. Гендиректор Агентства пояснил, что в случае с нефтью и газом есть альтернативы. "Однако в случае с атомной энергией некоторые страны зависят от нее на 40%. Вы зависите от импорта российского урана и топлива. Они принимают меры, чтобы избавиться от этой зависимости, но это не произойдет в одночасье. Европейцы реагируют на это с долей реализма, понимая, что их экономика не может функционировать без ядерной энергии", - уточнил Гросси.
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рафаэль гросси, россия, ес, магатэ, санкции против рф, ядерная энергия
Энергетика, Рафаэль Гросси, РОССИЯ, ЕС, МАГАТЭ, санкции против РФ, ядерная энергия
13:12 03.06.2024 (обновлено: 13:23 03.06.2024)
 
Глава МАГАТЭ напомнил о вреде санкций против ядерной энергии из России

Гендиректор МАГАТЭ Гросси: санкции против ядерной энергии из РФ навредили бы Европе

© РИА Новости . POOL/Валерий Шарифулин | Перейти в медиабанкГенеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси - ПРАЙМ, 1920, 03.06.2024
© РИА Новости . POOL/Валерий Шарифулин
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ВЕНА, 3 июн - ПРАЙМ. Санкции ЕС против российской ядерной энергии навредили бы Европе, считает гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
"Это навредит Европе", - сказал Гросси в интервью австрийской газете der Standard, отвечая на вопрос о том, что ЕС не вводит санкции против российского ядерного сектора.
Гендиректор Агентства пояснил, что в случае с нефтью и газом есть альтернативы.
"Однако в случае с атомной энергией некоторые страны зависят от нее на 40%. Вы зависите от импорта российского урана и топлива. Они принимают меры, чтобы избавиться от этой зависимости, но это не произойдет в одночасье. Европейцы реагируют на это с долей реализма, понимая, что их экономика не может функционировать без ядерной энергии", - уточнил Гросси.
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ЭнергетикаРафаэль ГроссиРОССИЯЕСМАГАТЭсанкции против РФядерная энергия
 
 
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