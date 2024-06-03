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Власти сохранили нулевую пошлину на экспорт подсолнечного масла из России

Власти сохранили нулевую пошлину на экспорт подсолнечного масла из России - 03.06.2024, ПРАЙМ

Власти сохранили нулевую пошлину на экспорт подсолнечного масла из России

Пошлина на экспорт подсолнечного масла из России в июне останется нулевой, на экспорт подсолнечного шрота - снизится до 1544,3 рубля за тонну, следует из... | 03.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-03T10:50+0300

2024-06-03T10:50+0300

2024-06-03T10:50+0300

экономика

экспорт

подсолнечное масло

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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Пошлина на экспорт подсолнечного масла из России в июне останется нулевой, на экспорт подсолнечного шрота - снизится до 1544,3 рубля за тонну, следует из информации на сайте Минсельхоза РФ. Ставка пошлины на экспорт подсолнечного масла в июне рассчитана при индикативной цене 773,8 доллара за тонну. В мае также действовала нулевая пошлина, ее значение было рассчитано при индикативной цене 766,7 доллара за тонну. Экспортная пошлина на подсолнечный шрот в июне рассчитана по индикативной цене 199,5 доллара за тонну. Ее значение в мае было 2389,6 рубля за тонну, из расчёта индикативной цены в 205,9 доллара за тонну. Гибкие экспортные пошлины на подсолнечный шрот и подсолнечное масло были введены в России в 2021 году (с мая и с сентября соответственно). Они действуют до 31 августа текущего года. Ставки пошлин рассчитываются как разница между индикативной ценой (средним арифметическим рыночных цен за месяц) и базовой, умноженной на величину корректирующего коэффициента. Для расчета рублевых значений пошлин, которые введены с июля 2023 года, используется среднеарифметический курс доллара по отношению к рублю, устанавливаемый Банком России за пять рабочих дней, предшествующих дате расчета.

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экспорт, подсолнечное масло