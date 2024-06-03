Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Шейнбаум лидирует на выборах президента Мексики с результатом 58,4 процента - 03.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240603/meksika-848748570.html
Шейнбаум лидирует на выборах президента Мексики с результатом 58,4 процента
Шейнбаум лидирует на выборах президента Мексики с результатом 58,4 процента - 03.06.2024, ПРАЙМ
Шейнбаум лидирует на выборах президента Мексики с результатом 58,4 процента
Кандидат правящей в Мексике партии Morena Клаудия Шейнбаум побеждает на выборах президента. Об этом свидетельствуют данных системы быстрого подсчета голосов... | 03.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-03T05:57+0300
2024-06-03T05:57+0300
политика
https://cdnn.1prime.ru/img/82677/73/826777391_0:0:3264:1836_1920x0_80_0_0_424362b1cf3d77c504a9f5f4b934a747.jpg
МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Кандидат правящей в Мексике партии Morena Клаудия Шейнбаум побеждает на выборах президента. Об этом свидетельствуют данных системы быстрого подсчета голосов Национального избирательного института INE. После обработки бюллетеней с 7500 участков Шейнбаум, как следует из данных INE, набирает 58,4% голосов. При этом результата другого кандидата - Сочитль Гальвес из оппозиционной коалиции "Сила и сердце за Мексику" - составляет 30,4%.
https://1prime.ru/20240503/bilety-847893705.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82677/73/826777391_0:0:3264:2448_1920x0_80_0_0_7772025fccda51b39dc51c92c3d3f53b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Политика
05:57 03.06.2024
 
Шейнбаум лидирует на выборах президента Мексики с результатом 58,4 процента

ЦИК: Шейнбаум лидирует на выборах президента Мексики с результатом 58,4%

© РИА Новости . Дмитрий ЗнаменскийМехико
Мехико - ПРАЙМ, 1920, 03.06.2024
© РИА Новости . Дмитрий Знаменский
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Кандидат правящей в Мексике партии Morena Клаудия Шейнбаум побеждает на выборах президента. Об этом свидетельствуют данных системы быстрого подсчета голосов Национального избирательного института INE.
После обработки бюллетеней с 7500 участков Шейнбаум, как следует из данных INE, набирает 58,4% голосов. При этом результата другого кандидата - Сочитль Гальвес из оппозиционной коалиции "Сила и сердце за Мексику" - составляет 30,4%.
Запуск рейсов Turkish Airlines из Калининграда в Анталью - ПРАЙМ, 1920, 03.05.2024
Turkish Airlines не знает сроки возвращения в продажу билетов в Мексику
3 мая, 14:16
 
Политика
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала