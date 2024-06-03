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Шейнбаум лидирует на выборах президента Мексики с результатом 58,4 процента
Шейнбаум лидирует на выборах президента Мексики с результатом 58,4 процента - 03.06.2024, ПРАЙМ
Шейнбаум лидирует на выборах президента Мексики с результатом 58,4 процента
Кандидат правящей в Мексике партии Morena Клаудия Шейнбаум побеждает на выборах президента. Об этом свидетельствуют данных системы быстрого подсчета голосов... | 03.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-03T05:57+0300
2024-06-03T05:57+0300
2024-06-03T05:57+0300
политика
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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Кандидат правящей в Мексике партии Morena Клаудия Шейнбаум побеждает на выборах президента. Об этом свидетельствуют данных системы быстрого подсчета голосов Национального избирательного института INE. После обработки бюллетеней с 7500 участков Шейнбаум, как следует из данных INE, набирает 58,4% голосов. При этом результата другого кандидата - Сочитль Гальвес из оппозиционной коалиции "Сила и сердце за Мексику" - составляет 30,4%.
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Шейнбаум лидирует на выборах президента Мексики с результатом 58,4 процента
ЦИК: Шейнбаум лидирует на выборах президента Мексики с результатом 58,4%
МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Кандидат правящей в Мексике партии Morena Клаудия Шейнбаум побеждает на выборах президента. Об этом свидетельствуют данных системы быстрого подсчета голосов Национального избирательного института INE.
После обработки бюллетеней с 7500 участков Шейнбаум, как следует из данных INE, набирает 58,4% голосов. При этом результата другого кандидата - Сочитль Гальвес из оппозиционной коалиции "Сила и сердце за Мексику" - составляет 30,4%.
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