https://1prime.ru/20240603/mi6-848748693.html

Британская MI6 завербовала двух китайских чиновников

Британская MI6 завербовала двух китайских чиновников - 03.06.2024, ПРАЙМ

Британская MI6 завербовала двух китайских чиновников

Спецслужба Великобритании MI6 завербовала двух работников центральных государственных органов Китая. Информацию об этом была опубликована в официальном аккаунте | 03.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-03T06:03+0300

2024-06-03T06:03+0300

2024-06-03T06:15+0300

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МОСКВА, 3 июн – ПРАЙМ. Спецслужба Великобритании MI6 завербовала двух работников центральных государственных органов Китая. Информацию об этом была опубликована в официальном аккаунте Министерства госбезопасности КНР в соцсети WeChat распространило . Как сообщается, в ходе недавнего расследования китайские органы госбезопасности раскрыли крупное дело о шпионаже: "британская спецслужба MI6 завербовала супружескую пару Ван и Чжоу, которые являлись сотрудниками центральных государственных органов КНР" . При этом уточняется, что в 2015 году мужчина по фамилии Ван подал заявку на программу обучения по обмену в Великобритании. Когда же он приехал в страну, британская спецслужба организовывала для него званные обеды, чтобы узнать о его увлечениях и слабостях характера. Позднее Ван стал на платной основе оказывать британской стороне "консультационные услуги", а потом MI6 прямо ему предложила сотрудничество за вознаграждение, и Ван согласился на это и прошел организованную сотрудниками MI6 шпионскую спецподготовку, и в итоге его отправили обратно в Китай для сбора "важных данных". Позже британцы завербовали и его жену по фамилии Чжоу. После тщательного расследования и сбора основательных доказательств, китайские органы госбезопасности приняли меры. На сегодняшний день расследование дела продолжается.

https://1prime.ru/20240601/ukraina-848731093.html

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китай, вербовка