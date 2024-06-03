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Американские миллиардеры напуганы. Вашингтон нашел способ лишить их власти

Американские миллиардеры напуганы. Вашингтон нашел способ лишить их власти - 03.06.2024, ПРАЙМ

Американские миллиардеры напуганы. Вашингтон нашел способ лишить их власти

Реализованные в США пилотные проекты по повышению гарантированного базового дохода показали свою успешность, но испугали американских миллиардеров, и они нашли... | 03.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-03T09:49+0300

2024-06-03T09:49+0300

2024-06-03T09:56+0300

экономика

сша

миллиардеры

госпрограмма

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МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Реализованные в США пилотные проекты по повышению гарантированного базового дохода показали свою успешность, но испугали американских миллиардеров, и они нашли способы закрыть эти нужные обществу программы, сообщает Al Jazeera.Отмечается, что в течение последних пяти лет эти волна пилотных проектов с гарантированным базовым доходом прокатилась по всему миру, и в особенности в США. После пандемии коронавируса там запустили около 150 подобных программ.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramГарантированный базовый доход представляет собой регулярную денежную выплату, на которую вправе рассчитывать все граждане страны. Она может рассматриваться как пенсия. Ее цель заключается в обеспечении постоянного базового уровня финансовой безопасности всем гражданам независимо от наличия у них работы. Результаты от их реализации привели к улучшению благосостояния граждан, качества образования, бизнеса, охраны здоровья, снижение уровня стресса, депрессий, бездомности и возвращению граждан к преступности, сообщает портал.По мнению автора материала, рост популярности данной политики напугал консервативных законодателей, политических лоббистов, а также миллиардеров. Они осознали потенциал данной тенденции, которая призвана искоренить бедность и переформатировать социальные основы.В апреле текущего года в штате Айова приняли закон о запрете местным органам власти использовать программы повышения гарантированного базового дохода. Такие же инициативы ввели в Арканзасе, Айдахо и Южной Дакоте.В Техасе, после того как властям не удалось принять аналогичный закон, генпрокурор штата возбудил дело с целью помешать должностным лицам округа Харрис запустить пилотный проект, объявив его “неконституционным”. В итоге дело дошло до Верховного суда Техаса.

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сша, миллиардеры, госпрограмма