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Американские миллиардеры напуганы. Вашингтон нашел способ лишить их власти
Американские миллиардеры напуганы. Вашингтон нашел способ лишить их власти - 03.06.2024, ПРАЙМ
Американские миллиардеры напуганы. Вашингтон нашел способ лишить их власти
Реализованные в США пилотные проекты по повышению гарантированного базового дохода показали свою успешность, но испугали американских миллиардеров, и они нашли... | 03.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-03T09:49+0300
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МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Реализованные в США пилотные проекты по повышению гарантированного базового дохода показали свою успешность, но испугали американских миллиардеров, и они нашли способы закрыть эти нужные обществу программы, сообщает Al Jazeera.Отмечается, что в течение последних пяти лет эти волна пилотных проектов с гарантированным базовым доходом прокатилась по всему миру, и в особенности в США. После пандемии коронавируса там запустили около 150 подобных программ.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramГарантированный базовый доход представляет собой регулярную денежную выплату, на которую вправе рассчитывать все граждане страны. Она может рассматриваться как пенсия. Ее цель заключается в обеспечении постоянного базового уровня финансовой безопасности всем гражданам независимо от наличия у них работы. Результаты от их реализации привели к улучшению благосостояния граждан, качества образования, бизнеса, охраны здоровья, снижение уровня стресса, депрессий, бездомности и возвращению граждан к преступности, сообщает портал.По мнению автора материала, рост популярности данной политики напугал консервативных законодателей, политических лоббистов, а также миллиардеров. Они осознали потенциал данной тенденции, которая призвана искоренить бедность и переформатировать социальные основы.В апреле текущего года в штате Айова приняли закон о запрете местным органам власти использовать программы повышения гарантированного базового дохода. Такие же инициативы ввели в Арканзасе, Айдахо и Южной Дакоте.В Техасе, после того как властям не удалось принять аналогичный закон, генпрокурор штата возбудил дело с целью помешать должностным лицам округа Харрис запустить пилотный проект, объявив его “неконституционным”. В итоге дело дошло до Верховного суда Техаса.
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сша, миллиардеры, госпрограмма
Экономика, США, миллиардеры, госпрограмма
Американские миллиардеры напуганы. Вашингтон нашел способ лишить их власти
Al Jazeera: американские миллиардеры испугались искоренения бедности в США
МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ.
Реализованные в США пилотные проекты по повышению гарантированного базового дохода показали свою успешность, но испугали американских миллиардеров, и они нашли способы закрыть эти нужные обществу программы, сообщает Al Jazeera
.
Отмечается, что в течение последних пяти лет эти волна пилотных проектов с гарантированным базовым доходом прокатилась по всему миру, и в особенности в США. После пандемии коронавируса там запустили около 150 подобных программ.
Гарантированный базовый доход представляет собой регулярную денежную выплату, на которую вправе рассчитывать все граждане страны. Она может рассматриваться как пенсия. Ее цель заключается в обеспечении постоянного базового уровня финансовой безопасности всем гражданам независимо от наличия у них работы.
Результаты от их реализации привели к улучшению благосостояния граждан, качества образования, бизнеса, охраны здоровья, снижение уровня стресса, депрессий, бездомности и возвращению граждан к преступности, сообщает портал.
По мнению автора материала, рост популярности данной политики напугал консервативных законодателей, политических лоббистов, а также миллиардеров. Они осознали потенциал данной тенденции, которая призвана искоренить бедность и переформатировать социальные основы.
В апреле текущего года в штате Айова приняли закон о запрете местным органам власти использовать программы повышения гарантированного базового дохода. Такие же инициативы ввели в Арканзасе, Айдахо и Южной Дакоте.
В Техасе, после того как властям не удалось принять аналогичный закон, генпрокурор штата возбудил дело с целью помешать должностным лицам округа Харрис запустить пилотный проект, объявив его “неконституционным”. В итоге дело дошло до Верховного суда Техаса.
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