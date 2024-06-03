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Мишустин оценил действия России на мировом рынке продовольствия

Мишустин оценил действия России на мировом рынке продовольствия - 03.06.2024, ПРАЙМ

Мишустин оценил действия России на мировом рынке продовольствия

Россия продолжит самым ответственным образом действовать на мировом рынке продовольствия, снабжая своих партнеров всем необходимым, заявил премьер РФ Михаил... | 03.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-03T15:57+0300

2024-06-03T15:57+0300

2024-06-03T15:57+0300

экономика

россия

продовольственный рынок

белоруссия

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МИНСК, 3 июн - ПРАЙМ. Россия продолжит самым ответственным образом действовать на мировом рынке продовольствия, снабжая своих партнеров всем необходимым, заявил премьер РФ Михаил Мишустин. "В самое сложное время и Россия, и страны-члены "пятерки" (ЕАЭС) вели себя очень ответственно на мировом рынке продовольствия. Уверен абсолютно, что мы будем продолжать так себя вести и, конечно, обеспечивать всех наших друзей и коллег по дружественным союзам всем необходимым", - сказал Мишустин, выступая на пленарной сессии "Продовольственная безопасность в Евразийском экономическом союзе". Одновременно, отметил Мишустин, будет продолжено формирование суверенитета и продовольственной безопасности стран - членов "пятерки". Также, по его словам, "Россия продолжит наращивать свой экспортный потенциал и вести себя ответственно". Глава правительства РФ подчеркнул, что положение РФ и стран ЕАЭС позволяет оптимальными путями доставлять продовольствие и воду практически в любую точку мира. Он также напомнил, что в ЕАЭС 10% всех пахотных земель мира, примерно десятая часть мировых запасов пресной воды. "У нас также есть возможность обеспечить энергией практически любую точку, где мы будем делать совместные инвестиционные проекты, связанные с переработкой продовольствия", - добавил премьер РФ. "У нас более 13% мировых запасов пшеницы, больше 16% - ячменя, по азотным и фосфатным удобрениям у нас примерно 10% мировых запасов, а по калийным - больше 40", - напомнил он. Также, по словам Мишустина, у России совместно с Казахстаном примерно треть мирового производства подсолнечного масла, по молоку примерно 5% мирового производства пастеризованного и примерно 6% - обычного молока. "Эти объемы мы обеспечиваем с Белоруссией", - сказал Мишустин.

белоруссия

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россия, продовольственный рынок, белоруссия