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Мишустин оценил действия России на мировом рынке продовольствия
Мишустин оценил действия России на мировом рынке продовольствия - 03.06.2024, ПРАЙМ
Мишустин оценил действия России на мировом рынке продовольствия
Россия продолжит самым ответственным образом действовать на мировом рынке продовольствия, снабжая своих партнеров всем необходимым, заявил премьер РФ Михаил... | 03.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-03T15:57+0300
2024-06-03T15:57+0300
2024-06-03T15:57+0300
экономика
россия
продовольственный рынок
белоруссия
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МИНСК, 3 июн - ПРАЙМ. Россия продолжит самым ответственным образом действовать на мировом рынке продовольствия, снабжая своих партнеров всем необходимым, заявил премьер РФ Михаил Мишустин. "В самое сложное время и Россия, и страны-члены "пятерки" (ЕАЭС) вели себя очень ответственно на мировом рынке продовольствия. Уверен абсолютно, что мы будем продолжать так себя вести и, конечно, обеспечивать всех наших друзей и коллег по дружественным союзам всем необходимым", - сказал Мишустин, выступая на пленарной сессии "Продовольственная безопасность в Евразийском экономическом союзе". Одновременно, отметил Мишустин, будет продолжено формирование суверенитета и продовольственной безопасности стран - членов "пятерки". Также, по его словам, "Россия продолжит наращивать свой экспортный потенциал и вести себя ответственно". Глава правительства РФ подчеркнул, что положение РФ и стран ЕАЭС позволяет оптимальными путями доставлять продовольствие и воду практически в любую точку мира. Он также напомнил, что в ЕАЭС 10% всех пахотных земель мира, примерно десятая часть мировых запасов пресной воды. "У нас также есть возможность обеспечить энергией практически любую точку, где мы будем делать совместные инвестиционные проекты, связанные с переработкой продовольствия", - добавил премьер РФ. "У нас более 13% мировых запасов пшеницы, больше 16% - ячменя, по азотным и фосфатным удобрениям у нас примерно 10% мировых запасов, а по калийным - больше 40", - напомнил он. Также, по словам Мишустина, у России совместно с Казахстаном примерно треть мирового производства подсолнечного масла, по молоку примерно 5% мирового производства пастеризованного и примерно 6% - обычного молока. "Эти объемы мы обеспечиваем с Белоруссией", - сказал Мишустин.
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россия, продовольственный рынок, белоруссия
Экономика, РОССИЯ, Продовольственный рынок, БЕЛОРУССИЯ
Мишустин оценил действия России на мировом рынке продовольствия
Мишустин: РФ продолжит ответственно действовать на мировом рынке продовольствия
МИНСК, 3 июн - ПРАЙМ. Россия продолжит самым ответственным образом действовать на мировом рынке продовольствия, снабжая своих партнеров всем необходимым, заявил премьер РФ Михаил Мишустин.
"В самое сложное время и Россия, и страны-члены "пятерки" (ЕАЭС) вели себя очень ответственно на мировом рынке продовольствия. Уверен абсолютно, что мы будем продолжать так себя вести и, конечно, обеспечивать всех наших друзей и коллег по дружественным союзам всем необходимым", - сказал Мишустин, выступая на пленарной сессии "Продовольственная безопасность в Евразийском экономическом союзе".
Одновременно, отметил Мишустин, будет продолжено формирование суверенитета и продовольственной безопасности стран - членов "пятерки". Также, по его словам, "Россия продолжит наращивать свой экспортный потенциал и вести себя ответственно".
Глава правительства РФ подчеркнул, что положение РФ и стран ЕАЭС позволяет оптимальными путями доставлять продовольствие и воду практически в любую точку мира. Он также напомнил, что в ЕАЭС 10% всех пахотных земель мира, примерно десятая часть мировых запасов пресной воды.
"У нас также есть возможность обеспечить энергией практически любую точку, где мы будем делать совместные инвестиционные проекты, связанные с переработкой продовольствия", - добавил премьер РФ.
"У нас более 13% мировых запасов пшеницы, больше 16% - ячменя, по азотным и фосфатным удобрениям у нас примерно 10% мировых запасов, а по калийным - больше 40", - напомнил он.
Также, по словам Мишустина, у России совместно с Казахстаном примерно треть мирового производства подсолнечного масла, по молоку примерно 5% мирового производства пастеризованного и примерно 6% - обычного молока.
"Эти объемы мы обеспечиваем с Белоруссией", - сказал Мишустин.