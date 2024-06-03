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Центробанк выпустит памятную монету к 450-летию основания Уфы

Центробанк выпустит памятную монету к 450-летию основания Уфы - 03.06.2024, ПРАЙМ

Центробанк выпустит памятную монету к 450-летию основания Уфы

Банк России в понедельник, 3 июня, выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля, посвященную 450-летию основания города Уфы, сообщает... | 03.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-03T14:48+0300

2024-06-03T14:48+0300

2024-06-03T14:50+0300

банк россии

уфа

памятная монета

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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Банк России в понедельник, 3 июня, выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля, посвященную 450-летию основания города Уфы, сообщает регулятор. "Банк России 3 июня 2024 года выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля "450-летие основания г. Уфы" серии "Города", — указывается в заявлении Банка России.Серебряная монета номиналом 3 рубля (масса драгоценного металла в чистоте - 31,1 грамма, или одна тройская унция, проба сплава - 925) имеет форму круга диаметром 39 миллиметров. С лицевой и оборотной сторон монеты по окружности имеется выступающий кант. Тираж монеты составляет 3 тысячи штук. На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение герба России, имеются надписи: "Российская Федерация", "Банк России", номинал монеты "3 рубля", дата "2024 год", обозначение металла по Периодической системе элементов Д.И. Менделеева, проба сплава, товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте. На оборотной стороне монеты расположены рельефное изображение герба города и выполненный в технике лазерного матирования ансамбль Советской площади Уфы, в рельефе - памятник генерал-майору М.М. Шаймуратову, внизу - рельефная надпись: "Уфа 450". В верхней и нижней частях монеты - элементы орнамента, выполненные в рельефе и лазерным матированием.

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уфа, памятная монета