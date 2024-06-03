Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Центробанк выпустит памятную монету к 450-летию основания Уфы - 03.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Здание ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Банк России
https://1prime.ru/20240603/moneta-848767614.html
Центробанк выпустит памятную монету к 450-летию основания Уфы
Центробанк выпустит памятную монету к 450-летию основания Уфы - 03.06.2024, ПРАЙМ
Центробанк выпустит памятную монету к 450-летию основания Уфы
Банк России в понедельник, 3 июня, выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля, посвященную 450-летию основания города Уфы, сообщает... | 03.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-03T14:48+0300
2024-06-03T14:50+0300
банк россии
уфа
памятная монета
https://cdnn.1prime.ru/img/84146/42/841464278_0:96:3299:1952_1920x0_80_0_0_732fc4b85a2b79d5aa178f1e6870c861.jpg
МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Банк России в понедельник, 3 июня, выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля, посвященную 450-летию основания города Уфы, сообщает регулятор. "Банк России 3 июня 2024 года выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля "450-летие основания г. Уфы" серии "Города", — указывается в заявлении Банка России.Серебряная монета номиналом 3 рубля (масса драгоценного металла в чистоте - 31,1 грамма, или одна тройская унция, проба сплава - 925) имеет форму круга диаметром 39 миллиметров. С лицевой и оборотной сторон монеты по окружности имеется выступающий кант. Тираж монеты составляет 3 тысячи штук. На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение герба России, имеются надписи: "Российская Федерация", "Банк России", номинал монеты "3 рубля", дата "2024 год", обозначение металла по Периодической системе элементов Д.И. Менделеева, проба сплава, товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте. На оборотной стороне монеты расположены рельефное изображение герба города и выполненный в технике лазерного матирования ансамбль Советской площади Уфы, в рельефе - памятник генерал-майору М.М. Шаймуратову, внизу - рельефная надпись: "Уфа 450". В верхней и нижней частях монеты - элементы орнамента, выполненные в рельефе и лазерным матированием.
https://1prime.ru/20231119/842307783.html
уфа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84146/42/841464278_284:0:3015:2048_1920x0_80_0_0_1ec96f2c4ee47389dcfa74f2c20e12ad.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
уфа, памятная монета
Банк России, Уфа, памятная монета
14:48 03.06.2024 (обновлено: 14:50 03.06.2024)
 
Центробанк выпустит памятную монету к 450-летию основания Уфы

Банк России выпустит памятную серебряную монету к 450-летию основания Уфы

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 03.06.2024
© РИА Новости . Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Банк России в понедельник, 3 июня, выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля, посвященную 450-летию основания города Уфы, сообщает регулятор.
"Банк России 3 июня 2024 года выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля "450-летие основания г. Уфы" серии "Города", — указывается в заявлении Банка России.
Серебряная монета номиналом 3 рубля (масса драгоценного металла в чистоте - 31,1 грамма, или одна тройская унция, проба сплава - 925) имеет форму круга диаметром 39 миллиметров. С лицевой и оборотной сторон монеты по окружности имеется выступающий кант. Тираж монеты составляет 3 тысячи штук.
Южная Осетия - ПРАЙМ, 1920, 19.11.2023
В Южной Осетии представят памятную монету в честь СВО
19 ноября 2023, 19:20
На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение герба России, имеются надписи: "Российская Федерация", "Банк России", номинал монеты "3 рубля", дата "2024 год", обозначение металла по Периодической системе элементов Д.И. Менделеева, проба сплава, товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.
На оборотной стороне монеты расположены рельефное изображение герба города и выполненный в технике лазерного матирования ансамбль Советской площади Уфы, в рельефе - памятник генерал-майору М.М. Шаймуратову, внизу - рельефная надпись: "Уфа 450". В верхней и нижней частях монеты - элементы орнамента, выполненные в рельефе и лазерным матированием.
 
Банк РоссииУфапамятная монета
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала