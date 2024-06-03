https://1prime.ru/20240603/natsvalyuta-848768181.html
Эксперт призвала ввести новую систему ценообразования в нацвалютах
Эксперт призвала ввести новую систему ценообразования в нацвалютах - 03.06.2024, ПРАЙМ
Эксперт призвала ввести новую систему ценообразования в нацвалютах
Международная система торговли на товарных рынках сегодня полностью основана на долларе США, но странам нужно развивать расчеты в собственных валютах, а для... | 03.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-03T14:54+0300
2024-06-03T14:54+0300
2024-06-03T14:54+0300
экономика
нацвалюты
торговля в нацвалютах
мир
брикс
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75321/15/753211543_0:112:600:450_1920x0_80_0_0_a284b0ba34a351ff48ab424fc056259f.jpg
МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Международная система торговли на товарных рынках сегодня полностью основана на долларе США, но странам нужно развивать расчеты в собственных валютах, а для этого необходима и новая система ценообразования - в нацвалютах, считает вице-президент - начальник аналитического департамента Газпромбанка Дарья Снитко. "Международная система торговли на товарных рынках на текущий момент полностью завязана на доминировании, конечно, доллара", - сказала она в ходе работы Форума женского предпринимательства БРИКС. Вряд ли кто ответит, добавила она, сколько, например, стоит сегодня нефть в рупиях или в рублях. "То же самое с пшеницей или с минеральными удобрениями, которыми очень активно торгует, например, Россия со странами БРИКС, в частности, с Бразилией", - заметила Снитко. "Для развития международных расчетов в национальных валютах требуется создание системы ценообразования в нацвалютах", - считает она. Например, при торговле зерном на базисе Черное море-Россия расчеты надо производить либо в рублях, либо в валюте крупнейшего контрагента - Турции, то есть в турецких лирах, заключила она.
https://1prime.ru/20240530/briks-848678417.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75321/15/753211543_0:0:600:450_1920x0_80_0_0_d306aad218f4a9b9538072c86d736573.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нацвалюты, торговля в нацвалютах, мир, брикс
Экономика, нацвалюты, торговля в нацвалютах, МИР, БРИКС
Эксперт призвала ввести новую систему ценообразования в нацвалютах
Снитко: мировой торговле для развития нужна новая система ценообразования - в нацвалютах
МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Международная система торговли на товарных рынках сегодня полностью основана на долларе США, но странам нужно развивать расчеты в собственных валютах, а для этого необходима и новая система ценообразования - в нацвалютах, считает вице-президент - начальник аналитического департамента Газпромбанка Дарья Снитко.
"Международная система торговли на товарных рынках на текущий момент полностью завязана на доминировании, конечно, доллара", - сказала она в ходе работы Форума женского предпринимательства БРИКС.
Вряд ли кто ответит, добавила она, сколько, например, стоит сегодня нефть в рупиях или в рублях. "То же самое с пшеницей или с минеральными удобрениями, которыми очень активно торгует, например, Россия со странами БРИКС, в частности, с Бразилией", - заметила Снитко.
"Для развития международных расчетов в национальных валютах требуется создание системы ценообразования в нацвалютах", - считает она. Например, при торговле зерном на базисе Черное море-Россия расчеты надо производить либо в рублях, либо в валюте крупнейшего контрагента - Турции, то есть в турецких лирах, заключила она.
В Таиланде назвали вступление в БРИКС присоединением к голосу Юга