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Эксперт призвала ввести новую систему ценообразования в нацвалютах

Эксперт призвала ввести новую систему ценообразования в нацвалютах - 03.06.2024, ПРАЙМ

Эксперт призвала ввести новую систему ценообразования в нацвалютах

Международная система торговли на товарных рынках сегодня полностью основана на долларе США, но странам нужно развивать расчеты в собственных валютах, а для... | 03.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-03T14:54+0300

2024-06-03T14:54+0300

2024-06-03T14:54+0300

экономика

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торговля в нацвалютах

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брикс

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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Международная система торговли на товарных рынках сегодня полностью основана на долларе США, но странам нужно развивать расчеты в собственных валютах, а для этого необходима и новая система ценообразования - в нацвалютах, считает вице-президент - начальник аналитического департамента Газпромбанка Дарья Снитко. "Международная система торговли на товарных рынках на текущий момент полностью завязана на доминировании, конечно, доллара", - сказала она в ходе работы Форума женского предпринимательства БРИКС. Вряд ли кто ответит, добавила она, сколько, например, стоит сегодня нефть в рупиях или в рублях. "То же самое с пшеницей или с минеральными удобрениями, которыми очень активно торгует, например, Россия со странами БРИКС, в частности, с Бразилией", - заметила Снитко. "Для развития международных расчетов в национальных валютах требуется создание системы ценообразования в нацвалютах", - считает она. Например, при торговле зерном на базисе Черное море-Россия расчеты надо производить либо в рублях, либо в валюте крупнейшего контрагента - Турции, то есть в турецких лирах, заключила она.

https://1prime.ru/20240530/briks-848678417.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нацвалюты, торговля в нацвалютах, мир, брикс