https://1prime.ru/20240603/nedostupnost--848765190.html
В России зафиксировали частичную недоступность государственных сайтов
В России зафиксировали частичную недоступность государственных сайтов - 03.06.2024, ПРАЙМ
В России зафиксировали частичную недоступность государственных сайтов
Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора зафиксировал частичную недоступность ряда государственных сайтов. | 03.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-03T13:49+0300
2024-06-03T13:49+0300
2024-06-03T13:49+0300
роскомнадзор
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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора зафиксировал частичную недоступность ряда государственных сайтов. Согласно предварительной версии, причиной этому стал сбой на участке магистральной сети связи.
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роскомнадзор, сайты, сбой
Роскомнадзор, сайты, сбой
В России зафиксировали частичную недоступность государственных сайтов
РКН зафиксировал частичную недоступность некоторых государственных сайтов