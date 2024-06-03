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Эксперт оценил решение ОПЕК+ смягчить ограничения по сокращению добычи - 03.06.2024, ПРАЙМ
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Эксперт оценил решение ОПЕК+ смягчить ограничения по сокращению добычи
Эксперт оценил решение ОПЕК+ смягчить ограничения по сокращению добычи - 03.06.2024, ПРАЙМ
Эксперт оценил решение ОПЕК+ смягчить ограничения по сокращению добычи
Решение ОПЕК+ о постепенном уходе от добровольных сокращений добычи на 2,2 миллиона баррелей в сутки позволяет ему "застолбить" место на нефтяном рынке в 2025... | 03.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-03T12:56+0300
2024-06-03T12:56+0300
энергетика
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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Решение ОПЕК+ о постепенном уходе от добровольных сокращений добычи на 2,2 миллиона баррелей в сутки позволяет ему "застолбить" место на нефтяном рынке в 2025 году, намерение альянса увеличить добычу может отпугнуть принятие инвестрешений по проектам других стран, прокомментировал РИА Новости эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Эксперт подчеркнул, что ОПЕК+, наконец, обозначает перспективы своего сотрудничества, демонстрируя, что это партнерство нужно не только ради сокращения объемов добычи - есть и планы по ее увеличению. "Почему сейчас не принято решение об увеличении добычи - потому что на рынок и так выходит сейчас несколько проектов и все их знают. Бразилия, Гайана и ряд других стран увеличивают объем производства. И они покроют нынешний возрастающий спрос", - пояснил Юшков. На следующий год, по словам эксперта, таких проектов пока нет. "И ОПЕК+ по сути пытается "застолбить" это место и обозначить, что именно он намерен увеличить объем производства и, тем самым, отпугнуть принятие инвестиционных решений на других проектах в странах, не входящих в ОПЕК+", - добавил он. Восемь стран ОПЕК+, среди которых Россия и Саудовская Аравия, по итогам заседаний организации в воскресенье продлили свои сокращения на 1,66 миллиона баррелей в сутки до конца 2025 года. А дополнительные ограничения на 2,2 миллиона баррелей решили постепенно "сводить на нет" с октября, но пока оставили их на нынешнем уровне. Также сохраняются и установленные на этот год квоты для всех участников, но только для Абу-Даби со следующего года они повышаются на 300 тысяч баррелей в сутки. В целом, по словам Юшкова, "ничего сверхординарного" в решениях ОПЕК+ нет, поскольку, нельзя до бесконечности сокращать объем добычи. Это, уверен эксперт, еще больше раздражает участников альянса, ведь, пока он сам себя ограничивает, его место занимают другие игроки.
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опек
Энергетика, ОПЕК
12:56 03.06.2024
 
Эксперт оценил решение ОПЕК+ смягчить ограничения по сокращению добычи

Эксперт Юшков: решение ОПЕК+ смягчить ограничения позволит "застолбить" место в 2025 году

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип ОПЕК
Логотип ОПЕК - ПРАЙМ, 1920, 03.06.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Решение ОПЕК+ о постепенном уходе от добровольных сокращений добычи на 2,2 миллиона баррелей в сутки позволяет ему "застолбить" место на нефтяном рынке в 2025 году, намерение альянса увеличить добычу может отпугнуть принятие инвестрешений по проектам других стран, прокомментировал РИА Новости эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Эксперт подчеркнул, что ОПЕК+, наконец, обозначает перспективы своего сотрудничества, демонстрируя, что это партнерство нужно не только ради сокращения объемов добычи - есть и планы по ее увеличению.
"Почему сейчас не принято решение об увеличении добычи - потому что на рынок и так выходит сейчас несколько проектов и все их знают. Бразилия, Гайана и ряд других стран увеличивают объем производства. И они покроют нынешний возрастающий спрос", - пояснил Юшков.
На следующий год, по словам эксперта, таких проектов пока нет. "И ОПЕК+ по сути пытается "застолбить" это место и обозначить, что именно он намерен увеличить объем производства и, тем самым, отпугнуть принятие инвестиционных решений на других проектах в странах, не входящих в ОПЕК+", - добавил он.
Восемь стран ОПЕК+, среди которых Россия и Саудовская Аравия, по итогам заседаний организации в воскресенье продлили свои сокращения на 1,66 миллиона баррелей в сутки до конца 2025 года. А дополнительные ограничения на 2,2 миллиона баррелей решили постепенно "сводить на нет" с октября, но пока оставили их на нынешнем уровне. Также сохраняются и установленные на этот год квоты для всех участников, но только для Абу-Даби со следующего года они повышаются на 300 тысяч баррелей в сутки.
В целом, по словам Юшкова, "ничего сверхординарного" в решениях ОПЕК+ нет, поскольку, нельзя до бесконечности сокращать объем добычи. Это, уверен эксперт, еще больше раздражает участников альянса, ведь, пока он сам себя ограничивает, его место занимают другие игроки.
 
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