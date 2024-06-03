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НАТО дискредитировала мировую систему торговли оружием, заявил посол РФ

НАТО дискредитировала мировую систему торговли оружием, заявил посол РФ - 03.06.2024, ПРАЙМ

НАТО дискредитировала мировую систему торговли оружием, заявил посол РФ

Североатлантический альянс, поддерживая Киев, дискредитировал мировую систему торговли оружием, что может перерасти в глобальную угрозу миру и безопасности,... | 03.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-03T14:12+0300

2024-06-03T14:12+0300

2024-06-03T14:12+0300

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БУЭНОС-АЙРЕС, 3 июн - ПРАЙМ. Североатлантический альянс, поддерживая Киев, дискредитировал мировую систему торговли оружием, что может перерасти в глобальную угрозу миру и безопасности, считает посол РФ в Аргентине Дмитрий Феоктистов. Об этом он написал в статье для аргентинской газеты Perfil.В середине апреля Буэнос-Айрес подал заявку на получение статуса глобального партнера НАТО. Эти действия вписываются в общую линию Аргентины на сближение с США и другими странами Запада. "Разумеется, Аргентине самой решать, к каким международным объединениям подключаться и как выстраивать внешнюю политику в целом. В России же смотрят на деятельность альянса иначе. Считаем, что он играет все более опасную и деструктивную роль на мировой арене", — сказал Феоктистов. Он отметил, что история свидетельствует, что на счету альянса немало масштабных преступлений. Лишь за последние 30 лет этим "оборонительным" блоком проведены более двух десятков внешних военных интервенций. "Ситуация на Украине является прямым следствием агрессивной экспансионистской политики НАТО после окончания холодной войны. Страну целенаправленно превращали в военный плацдарм против России... Члены НАТО и сегодня продолжают снабжать киевский режим вооружениями. При этом любому здравомыслящему человеку понятно, что поставки оружия в зону конфликта сродни попыткам тушить пожар керосином", - отметил Феоктистов. Феоктистов пояснил, что причина, по которой члены альянса ведут себя столь циничным и преступным образом, очевидна и в Вашингтоне ее открыто озвучивают: не теряя жизней собственных солдат, чужими руками нанести стратегическое поражение России. Кроме того, такой подход отвечает потребностям военно-промышленного комплекса США, добавил он.По его словам, безумная многолетняя накачка вооружениями режима Зеленского имеет еще одно опаснейшее измерение. "С учетом тотальной коррупции на Украине переданное ей оружие оказывается на чёрном рынке, а среди бенефициаров подобных схем с высокой долей вероятности могут быть организованные преступные и террористические группировки. "Показательно, что своими действиями натовские кураторы киевской хунты полностью дискредитировали созданную в предыдущие годы мировую систему торговли оружием. Многие годы они инициативно добивались принятия многосторонних документов, регулирующих оборот вооружений. Настаивали на запрете поставок в те страны, где они могли быть использованы для внутренних репрессий, совершения актов, идущих в нарушение международного гуманитарного права. Сейчас же США и их союзники по НАТО сознательно закрывают глаза на военные преступления Украины и риски реэкспорта оружия террористам. Опять налицо "двойные стандарты". Пора задуматься, не является ли такая деятельность угрозой глобальному миру и безопасности", — заключил Феоктистов. Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

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нато, россия, украина, вооружение