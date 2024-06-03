https://1prime.ru/20240603/oruzhie-848767241.html
В Британии заявили о готовности применить ядерное оружие
В Британии заявили о готовности применить ядерное оружие - 03.06.2024, ПРАЙМ
В Британии заявили о готовности применить ядерное оружие
Лидер оппозиционной Лейбористской партии партии в Великобритании Кир Стармер сообщил о готовности использовать ядерное оружие при необходимости. | 03.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-03T14:32+0300
2024-06-03T14:32+0300
2024-06-03T15:00+0300
политика
ядерное оружие
великобритания
оппозиция
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/68/841256887_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_53ecda603343f2872df1478211324400.jpg
МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Лидер оппозиционной Лейбористской партии партии в Великобритании Кир Стармер сообщил о готовности использовать ядерное оружие при необходимости.Так он высказался в рамках предвыборной кампании. В Великобритании 4 июля пройдут всеобщие выборы в парламент. Опросы общественного мнения показывают, что оппозиции лейбористов отдают больше голосов, чем правящей партии консерваторов. "Что касается ядерного сдерживания — оно фундаментально, это жизненно важная часть нашей обороны. Конечно, это означает, что мы должны быть готовы его использовать", — отметил Стармер.Согласно словам лидера, кандидат на пост премьер-министра не раскроет причин для применения ядерного оружия, так как это было бы легкомысленно.Более того, Стармер обещал непрерывно поддерживать морские силы сдерживания, отремонтировать средства сдерживания и построить четыре новых атомных подлодок.В начале мая британский премьер Риши Сунак впервые признал, что находящаяся у власти Консервативная партия может проиграть на будущих выборах. Заявление прозвучало после неудачи тори на местных выборах, в результате которых они потеряли почти половину мест в местных советах.
https://1prime.ru/20240517/velikobritaniya-848289495.html
великобритания
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/68/841256887_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_29d744ff9f8246006c835fc0194d47be.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ядерное оружие, великобритания, оппозиция
Политика, ядерное оружие, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Оппозиция
В Британии заявили о готовности применить ядерное оружие
Лидер британской оппозиции Стармер заявил о готовности применить ядерное оружие
МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Лидер оппозиционной Лейбористской партии партии в Великобритании Кир Стармер сообщил о готовности использовать ядерное оружие при необходимости.
Так он высказался в рамках предвыборной кампании. В Великобритании 4 июля пройдут всеобщие выборы в парламент. Опросы общественного мнения показывают, что оппозиции лейбористов отдают больше голосов, чем правящей партии консерваторов.
"Что касается ядерного сдерживания — оно фундаментально, это жизненно важная часть нашей обороны. Конечно, это означает, что мы должны быть готовы его использовать", — отметил Стармер.
МИД Великобритании обвинил Россию в поставках нефти КНДР в обмен на оружие
Согласно словам лидера, кандидат на пост премьер-министра не раскроет причин для применения ядерного оружия, так как это было бы легкомысленно.
Более того, Стармер обещал непрерывно поддерживать морские силы сдерживания, отремонтировать средства сдерживания и построить четыре новых атомных подлодок.
В начале мая британский премьер Риши Сунак впервые признал, что находящаяся у власти Консервативная партия может проиграть на будущих выборах. Заявление прозвучало после неудачи тори на местных выборах, в результате которых они потеряли почти половину мест в местных советах.