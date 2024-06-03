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В Британии заявили о готовности применить ядерное оружие

В Британии заявили о готовности применить ядерное оружие - 03.06.2024, ПРАЙМ

В Британии заявили о готовности применить ядерное оружие

Лидер оппозиционной Лейбористской партии партии в Великобритании Кир Стармер сообщил о готовности использовать ядерное оружие при необходимости. | 03.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-03T14:32+0300

2024-06-03T14:32+0300

2024-06-03T15:00+0300

политика

ядерное оружие

великобритания

оппозиция

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МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Лидер оппозиционной Лейбористской партии партии в Великобритании Кир Стармер сообщил о готовности использовать ядерное оружие при необходимости.Так он высказался в рамках предвыборной кампании. В Великобритании 4 июля пройдут всеобщие выборы в парламент. Опросы общественного мнения показывают, что оппозиции лейбористов отдают больше голосов, чем правящей партии консерваторов. "Что касается ядерного сдерживания — оно фундаментально, это жизненно важная часть нашей обороны. Конечно, это означает, что мы должны быть готовы его использовать", — отметил Стармер.Согласно словам лидера, кандидат на пост премьер-министра не раскроет причин для применения ядерного оружия, так как это было бы легкомысленно.Более того, Стармер обещал непрерывно поддерживать морские силы сдерживания, отремонтировать средства сдерживания и построить четыре новых атомных подлодок.В начале мая британский премьер Риши Сунак впервые признал, что находящаяся у власти Консервативная партия может проиграть на будущих выборах. Заявление прозвучало после неудачи тори на местных выборах, в результате которых они потеряли почти половину мест в местных советах.

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ядерное оружие, великобритания, оппозиция