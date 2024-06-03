https://1prime.ru/20240603/oruzhie-848772711.html
Киев призвал Google и Boeing инвестировать в производство оружия на Украине
Киев призвал Google и Boeing инвестировать в производство оружия на Украине - 03.06.2024, ПРАЙМ
Киев призвал Google и Boeing инвестировать в производство оружия на Украине
Глава Минобороны Украины Рустем Умеров призвал мировые оборонные и технологические компании инвестировать в производство оружия на Украине. Об этом Умеров... | 03.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-03T16:09+0300
2024-06-03T16:09+0300
2024-06-03T16:22+0300
вооружения
украина
запад
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/29/841262966_0:115:2199:1352_1920x0_80_0_0_fdb7c6f9d379973ca8adba463fb5ec14.jpg
МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Глава Минобороны Украины Рустем Умеров призвал мировые оборонные и технологические компании инвестировать в производство оружия на Украине. Об этом Умеров сообщил в своем Telegram-канале.По словам главы ведомства, в рамках конференции "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре он провел встречи с представителями таких компаний, как BAE Systems, Lockheed Martin, Airbus, Boeing, Saab, Google и Oracle."Призвал их инвестировать в производство оружия в Украине и создавать совместные оборонные предприятия", — сообщил он.Умеров подчеркнул, что такое сотрудничество имеет большой потенциал, так как Украина получит доступ к новейшим технологиям, а компании смогут разрабатывать передовое оружие.Он также отметил, что Киев уже работате с некоторыми компаниями, а бойцы ВСУ тестируют западное оружие, предоставляя обратную связь для улучшения продукции.Россия считает, поставки оружия на Украину затрудняют урегулирование конфликта и активизируют противостояние с НАТО. В МИД России предупредили, что подобные поставки являются законной целью для России и будут иметь негативный эффект на переговоры.
https://1prime.ru/20240603/vsu-848770695.html
украина
запад
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/29/841262966_122:0:2077:1466_1920x0_80_0_0_640797d571a217f92f200b248bd1ba07.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, запад
Вооружения, УКРАИНА, ЗАПАД
Киев призвал Google и Boeing инвестировать в производство оружия на Украине
Глава МО Украины призвал Google инвестировать в производство оружия на Украине
МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Глава Минобороны Украины Рустем Умеров призвал мировые оборонные и технологические компании инвестировать в производство оружия на Украине. Об этом Умеров сообщил в своем Telegram-канале.
По словам главы ведомства, в рамках конференции "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре он провел встречи с представителями таких компаний, как BAE Systems, Lockheed Martin, Airbus, Boeing, Saab, Google и Oracle.
"Призвал их инвестировать в производство оружия в Украине и создавать совместные оборонные предприятия", — сообщил он.
Умеров подчеркнул, что такое сотрудничество имеет большой потенциал, так как Украина получит доступ к новейшим технологиям, а компании смогут разрабатывать передовое оружие.
Он также отметил, что Киев уже работате с некоторыми компаниями, а бойцы ВСУ тестируют западное оружие, предоставляя обратную связь для улучшения продукции.
Россия считает, поставки оружия на Украину затрудняют урегулирование конфликта и активизируют противостояние с НАТО. В МИД России предупредили, что подобные поставки являются законной целью для России и будут иметь негативный эффект на переговоры.
Некуда бежать. В Британии отметили победы русских над ВСУ