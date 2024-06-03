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Киев призвал Google и Boeing инвестировать в производство оружия на Украине - 03.06.2024, ПРАЙМ
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Киев призвал Google и Boeing инвестировать в производство оружия на Украине
Киев призвал Google и Boeing инвестировать в производство оружия на Украине - 03.06.2024, ПРАЙМ
Киев призвал Google и Boeing инвестировать в производство оружия на Украине
Глава Минобороны Украины Рустем Умеров призвал мировые оборонные и технологические компании инвестировать в производство оружия на Украине. Об этом Умеров... | 03.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-03T16:09+0300
2024-06-03T16:22+0300
вооружения
украина
запад
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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Глава Минобороны Украины Рустем Умеров призвал мировые оборонные и технологические компании инвестировать в производство оружия на Украине. Об этом Умеров сообщил в своем Telegram-канале.По словам главы ведомства, в рамках конференции "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре он провел встречи с представителями таких компаний, как BAE Systems, Lockheed Martin, Airbus, Boeing, Saab, Google и Oracle."Призвал их инвестировать в производство оружия в Украине и создавать совместные оборонные предприятия", — сообщил он.Умеров подчеркнул, что такое сотрудничество имеет большой потенциал, так как Украина получит доступ к новейшим технологиям, а компании смогут разрабатывать передовое оружие.Он также отметил, что Киев уже работате с некоторыми компаниями, а бойцы ВСУ тестируют западное оружие, предоставляя обратную связь для улучшения продукции.Россия считает, поставки оружия на Украину затрудняют урегулирование конфликта и активизируют противостояние с НАТО. В МИД России предупредили, что подобные поставки являются законной целью для России и будут иметь негативный эффект на переговоры.
https://1prime.ru/20240603/vsu-848770695.html
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украина, запад
Вооружения, УКРАИНА, ЗАПАД
16:09 03.06.2024 (обновлено: 16:22 03.06.2024)
 
Киев призвал Google и Boeing инвестировать в производство оружия на Украине

Глава МО Украины призвал Google инвестировать в производство оружия на Украине

© Фото : NATOУкраинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО
Украинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО - ПРАЙМ, 1920, 03.06.2024
© Фото : NATO
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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Глава Минобороны Украины Рустем Умеров призвал мировые оборонные и технологические компании инвестировать в производство оружия на Украине. Об этом Умеров сообщил в своем Telegram-канале.
По словам главы ведомства, в рамках конференции "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре он провел встречи с представителями таких компаний, как BAE Systems, Lockheed Martin, Airbus, Boeing, Saab, Google и Oracle.
"Призвал их инвестировать в производство оружия в Украине и создавать совместные оборонные предприятия", — сообщил он.
Умеров подчеркнул, что такое сотрудничество имеет большой потенциал, так как Украина получит доступ к новейшим технологиям, а компании смогут разрабатывать передовое оружие.
Он также отметил, что Киев уже работате с некоторыми компаниями, а бойцы ВСУ тестируют западное оружие, предоставляя обратную связь для улучшения продукции.
Россия считает, поставки оружия на Украину затрудняют урегулирование конфликта и активизируют противостояние с НАТО. В МИД России предупредили, что подобные поставки являются законной целью для России и будут иметь негативный эффект на переговоры.
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