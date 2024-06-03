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Истекает срок сдачи отчетов о движении средств по зарубежным счетам физлиц - 03.06.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240603/otchety-848747933.html
Истекает срок сдачи отчетов о движении средств по зарубежным счетам физлиц
Истекает срок сдачи отчетов о движении средств по зарубежным счетам физлиц - 03.06.2024, ПРАЙМ
Истекает срок сдачи отчетов о движении средств по зарубежным счетам физлиц
Срок сдачи отчетов о движении денежных средств и иных финансовых активов за 2023 год по зарубежным счетам и электронным кошелькам физлиц - резидентов РФ... | 03.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-03T05:12+0300
2024-06-03T05:12+0300
экономика
финансовые отчеты
зарубежные счета
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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Срок сдачи отчетов о движении денежных средств и иных финансовых активов за 2023 год по зарубежным счетам и электронным кошелькам физлиц - резидентов РФ истекает 3 июня. По действующему законодательству, россияне обязаны предоставлять эту информацию ежегодно до 1 июня, однако в текущем году 1 и 2 июня - выходные дни, поэтому срок сдачи отчета в налоговые органы перенесен на понедельник. Отчет можно представить в электронной форме через личный кабинет налогоплательщика или через портал "Госуслуги", по телекоммуникационным каналам связи через оператора электронного документооборота, а также в бумажном виде лично или заказным письмом. Физлицам, которые в 2023 году проживали за рубежом в совокупности более 183 дней, отчитываться не требуется. Также не нужно отчитываться, если зарубежные счета были открыты на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС) или в странах, участвующих в автоматическом обмене финансовой информацией, но при условии, что зачисление или списание по счету или остаток средств на конец отчетного года не превышают сумму в иностранной валюте эквивалентом в 600 тысяч рублей. Также нет необходимости отчитываться, если общая сумма зачисленных на иностранные кошельки средств за отчетный год не превышает сумму, эквивалентную 600 тысячам рублей.
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финансовые отчеты, зарубежные счета
Экономика, финансовые отчеты, зарубежные счета
05:12 03.06.2024
 
Истекает срок сдачи отчетов о движении средств по зарубежным счетам физлиц

Истекает срок сдачи отчетов о движении средств по зарубежным счетам физлиц

© Unsplash/Wance Paleri Финансы, график
Финансы, график
© Unsplash/Wance Paleri
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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Срок сдачи отчетов о движении денежных средств и иных финансовых активов за 2023 год по зарубежным счетам и электронным кошелькам физлиц - резидентов РФ истекает 3 июня.
По действующему законодательству, россияне обязаны предоставлять эту информацию ежегодно до 1 июня, однако в текущем году 1 и 2 июня - выходные дни, поэтому срок сдачи отчета в налоговые органы перенесен на понедельник.
Отчет можно представить в электронной форме через личный кабинет налогоплательщика или через портал "Госуслуги", по телекоммуникационным каналам связи через оператора электронного документооборота, а также в бумажном виде лично или заказным письмом.
Физлицам, которые в 2023 году проживали за рубежом в совокупности более 183 дней, отчитываться не требуется. Также не нужно отчитываться, если зарубежные счета были открыты на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС) или в странах, участвующих в автоматическом обмене финансовой информацией, но при условии, что зачисление или списание по счету или остаток средств на конец отчетного года не превышают сумму в иностранной валюте эквивалентом в 600 тысяч рублей.
Также нет необходимости отчитываться, если общая сумма зачисленных на иностранные кошельки средств за отчетный год не превышает сумму, эквивалентную 600 тысячам рублей.
 
Экономикафинансовые отчетызарубежные счета
 
 
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