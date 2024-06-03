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Спецдокладчики ООН призвали все государства признать Палестину

Спецдокладчики ООН призвали все государства признать Палестину - 03.06.2024, ПРАЙМ

Спецдокладчики ООН призвали все государства признать Палестину

Специальные докладчики ООН призвали все страны признать Палестину и использовать свои политические и дипломатические ресурсы для прекращения конфликта в Газе,... | 03.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-03T12:31+0300

2024-06-03T12:31+0300

2024-06-03T12:50+0300

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ЖЕНЕВА, 3 июн - ПРАЙМ. Специальные докладчики ООН призвали все страны признать Палестину и использовать свои политические и дипломатические ресурсы для прекращения конфликта в Газе, следует из заявления, опубликованного Управлением верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ)."Все государства должны последовать примеру 146 государств-членов ООН и признать государство Палестина, а также использовать все имеющиеся в их распоряжении политические и дипломатические ресурсы для обеспечения немедленного прекращения огня в Газе", — говорится в тексте заявления.Эксперты ООН выразили поддержку признанию Палестины другими странами и заявили, что это является необходимым условием для достижения прочного мира в регионе Ближнего Востока.Эксперты приветствовали недавнее признание Палестины Ирландией, Норвегией и Испанией, а также вспомнили принятие Палестиной статуса полноправного члена ООН большинством голосов. Они подчеркнули, что необходимо найти политическое решение для достижения мира и прекращения оккупации, а единственным признанным международным путем к миру и безопасности является решение о создании двух государств для Палестины и Израиля.

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