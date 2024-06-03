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Размер довольствия для военных пенсий могут увеличить - 03.06.2024, ПРАЙМ
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Размер довольствия для военных пенсий могут увеличить
Размер довольствия для военных пенсий могут увеличить - 03.06.2024, ПРАЙМ
Размер довольствия для военных пенсий могут увеличить
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о повышении с 89,32% до 89,83% размера довольствия, учитываемого при исчислении пенсий военным с 1 октября 2024... | 03.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-03T14:51+0300
2024-06-03T14:51+0300
кабмин
пенсии
законопроект
госдума
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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о повышении с 89,32% до 89,83% размера довольствия, учитываемого при исчислении пенсий военным с 1 октября 2024 года, он доступен в думской электронной базе."Внести в часть 2 статьи 1 Федерального закона от 27 ноября 2023 года № 547-ФЗ "О приостановлении действия части второй статьи 43 Закона Российской Федерации "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии Российской Федерации, органах принудительного исполнения Российской Федерации, и их семей" изменение, заменив цифры "89,32" цифрами "89,83", - сказано в документе.Отмечается, что законопроект вносится в связи с уточнением показателей прогноза социального-экономического развития в текущем финансовом году, согласно которым инфляция на конец года составит 5,1%.
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пенсии, законопроект, госдума
Кабмин, Пенсии, законопроект, Госдума
14:51 03.06.2024
 
Размер довольствия для военных пенсий могут увеличить

Кабмин внес в ГД проект об увеличении размера довольствия для военных пенсий

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкПенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение - ПРАЙМ, 1920, 03.06.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о повышении с 89,32% до 89,83% размера довольствия, учитываемого при исчислении пенсий военным с 1 октября 2024 года, он доступен в думской электронной базе.
"Внести в часть 2 статьи 1 Федерального закона от 27 ноября 2023 года № 547-ФЗ "О приостановлении действия части второй статьи 43 Закона Российской Федерации "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии Российской Федерации, органах принудительного исполнения Российской Федерации, и их семей" изменение, заменив цифры "89,32" цифрами "89,83", - сказано в документе.
Отмечается, что законопроект вносится в связи с уточнением показателей прогноза социального-экономического развития в текущем финансовом году, согласно которым инфляция на конец года составит 5,1%.
Антон Силуанов - ПРАЙМ, 1920, 30.05.2024
Пенсии военным пенсионерам проиндексируют на 5,1 процента с 1 октября
30 мая, 17:37
 
КабминПенсиизаконопроектГосдума
 
 
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