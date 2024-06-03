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В Словакии объяснили, зачем стрелявшего в Фицо перевели в психотделение - 03.06.2024, ПРАЙМ
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В Словакии объяснили, зачем стрелявшего в Фицо перевели в психотделение
В Словакии объяснили, зачем стрелявшего в Фицо перевели в психотделение - 03.06.2024, ПРАЙМ
В Словакии объяснили, зачем стрелявшего в Фицо перевели в психотделение
Юрай Цинтула, который совершил покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, был переведен в психиатрическое отделение тюремной больницы ради собственной | 03.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-03T19:04+0300
2024-06-03T19:04+0300
словакия
роберт фицо
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БРАТИСЛАВА, 3 июн — ПРАЙМ. Юрай Цинтула, который совершил покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, был переведен в психиатрическое отделение тюремной больницы ради собственной безопасности, заявил вице-премьер, министр обороны республики Роберт Калиняк. "Причина — его охрана, он находится там, где есть возможность интенсивного наблюдения", — отметил Калиняк на пресс-конференции. Он уточнил, что Цинтулу перевели в психиатрическое отделение, чтобы избежать травм, которые заключенный может нанести сам себе.Покушение на Фицо произошло 15 мая после выездного заседания правительства. Нападавший произвел пять выстрелов, полиция задержала стрелявшего на месте. Ему грозит от 25 лет тюрьмы до пожизненного заключения. Премьер Словакии Фицо выступал против поставок оружия Украине, а также заявлял, что будет блокировать членство Украины в НАТО, поскольку это означало бы начало третьей мировой войны. Премьер Словакии также высказывался против отправки военных на Украину.
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словакия, роберт фицо
СЛОВАКИЯ, Роберт Фицо
19:04 03.06.2024
 
В Словакии объяснили, зачем стрелявшего в Фицо перевели в психотделение

Калиняк: стрелявшего в Фицо перевели в психотделение для его безопасности

© fotolia.com / PHB.czПрезидентский дворец в Братиславе, Словакия
Президентский дворец в Братиславе, Словакия - ПРАЙМ, 1920, 03.06.2024
© fotolia.com / PHB.cz
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БРАТИСЛАВА, 3 июн — ПРАЙМ. Юрай Цинтула, который совершил покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, был переведен в психиатрическое отделение тюремной больницы ради собственной безопасности, заявил вице-премьер, министр обороны республики Роберт Калиняк.
"Причина — его охрана, он находится там, где есть возможность интенсивного наблюдения", — отметил Калиняк на пресс-конференции.
Он уточнил, что Цинтулу перевели в психиатрическое отделение, чтобы избежать травм, которые заключенный может нанести сам себе.
Покушение на Фицо произошло 15 мая после выездного заседания правительства. Нападавший произвел пять выстрелов, полиция задержала стрелявшего на месте. Ему грозит от 25 лет тюрьмы до пожизненного заключения.
Премьер Словакии Фицо выступал против поставок оружия Украине, а также заявлял, что будет блокировать членство Украины в НАТО, поскольку это означало бы начало третьей мировой войны. Премьер Словакии также высказывался против отправки военных на Украину.
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